Kontroverzní pomník vztyčený v roce 1944 za účasti Konráda Henleina leží na zemi jako po konci války.

Kontroverzní žulový kříž nedaleko rozhledny Štěpánka v Kořenově je pryč. | Foto: Veronika Nováková

Opět na kusy. Tak jako po konci 2. světové války až do roku 2011. Kontroverzní žulový kříž nedaleko rozhledny Štěpánka v Kořenově je pryč.

Pomník ve tvaru německého Železného kříže, který je spjat s nacistickým terorem za 2. světové války, je opět poničený. Stejně jako v prvních dnech po osvobození Kořenova nyní leží na několik kusů svržený. Jen na druhé straně od původního pádu. Informaci přinesla jako první liberecká mutace idnes.cz.

„V noci na sobotu mezi půlnocí a časným ránem poblíž rozhledny Štěpánka někdo vyvrátil zmíněný žulový kříž. Ten se po pádu rozlomil na několik kusů,“ popsala mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Za dvanáct let od obnovy se kříž stal terčem vandalů již několikrát. V roce 2021 aktivisté zhanobili žulový kříž nápisy Nazis raus (Nacisti pryč), No pasaran (Neprojdou – heslo španělských antifašistů) a obrázkem s přeškrtnutou svastikou. Loni v létě se pak stal kříž terčem dalšího útoku. Byl posprejován růžovou barvou doplněnou nápisem Pryč s nácky. K tehdejšímu útoku se přihlásil anonymní nezávislá antifašistická skupina.

Kříž byl po válce stržen do rokle, avšak v roce 2011 ho obnovili členové spolku Jizeran. „Ti se nepříliš úspěšně maskovali za nadšence do vojenské historie,“ vysvětlila jedna z účastnic akce, která si přála zůstat v anonymitě.

Pomník v podobě pruského válečného vyznamenání vznikl v roce 1944 jako připomínka padlých německých obyvatel na frontách 2. světové války. Podle historiků i dobového tisku byl při slavnostním odhalení 22. října 1944 přítomen i tehdejší říšský místodržící v Sudetech Obergruppenführer SS Konrad Henlein pocházející z Vratislavic, dnešní městské části Liberce.

„Župní vůdce udělil první župní vyznamenání několika zasloužilým mužům z jabloneckého okresu a předal vyznamenání vdovám po padlých členech strany, nadporučíku Franzu Seligerovi, Toni Sandnerovi a Willimu Eichhornovi,“ stálo v tehdejším německém deníku Gablonzer Tagblatt ve zprávě o odhalení památníku.

Po obnovení pomníku v roce 2011 se zvedla vlna odporu organizací sdružující politické vězně a pamětníky války. O odstranění například usilovalo Sdružení osvobozených politických vězňů, které kdysi založila komunisty popravená politička Milada Horáková. Kontroverze vyvolával i fakt, že v den narozenin Adolfa Hitlera se u něj pravidelně objevovaly květiny.

Spolek Jizeran záhy zanikl poté, co se na jeho členy snesla vlna kritiky za obnovu kříže. „Dnes o tom nechce nikdo z nás hovořit, prošli jsme si obdobím plným nepěkných verbálních útoků,“ popsal jeden z někdejších členů.

Odpůrci kříže žádali o jeho přesunutí do muzea, nejlépe do Severočeského muzea v Liberci. „Kříž a pietní místo pod rozhlednou Štěpánkou vzkřísili ti, co o historii, která se zde odehrávala ve čtyřicátých letech minulého století, nevěděli skoro nic. Je však možné, že naslouchali někomu, kdo má tento symbol Třetí říše rád,“ popsal badatel Josef Doškář, který o místě chystá knihu.