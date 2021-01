Na místo události vyjeli policisté. Ty zavolala jedna z obyvatelek domu. Jak jablonečtí strážníci informovali, žena oznámila na dispečink, že se na chodbě domu pohybuje agresivní pes. Ten pokousal nejprve svého majitele, který se před ním schoval, protože psa nezvládl. Zvíře pak zůstalo na chodbě samo a pokousalo další lidi.

Majitele poranil pes na předloktí, další nájemníky zranil na břiše a rukou, proto museli být podle jabloneckých policistů povolání na místo i záchranáři.

Než dorazili strážníci na místo povedlo se jednomu muži zahnat psa do kotelny, kde ho do jejich příjezdu zadržel. Na odchycení psa použili policisté odchytovou tyč. Zvíře poté putovalo do útulku. Případ policie řeší jako přestupek.