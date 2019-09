Rekonstrukci splaškové kanalizace zahájila v pondělí ve vrchní části ulice Poštovní pouze Severočeská vodárenská společnost. Auta mohou křižovatkou dočasně projíždět, pro autobusy a tramvaj platí výlukový režim.

Na vině je odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení. „Přišlo zcela účelově těsně před vypršením termínu, do kdy mohlo být podáno, tedy v pátek odpoledne. Dozvěděli jsme se o něm prakticky až dnes ráno, kdy už bylo vše připravené,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Za odvoláním a tedy posunutím začátku dalších staveb stojí skupina podnikatelů z ulic Poštovní a Budovatelů. Ta podávala i předchozí námitky proti stavbě. „Námitky podle nás nebyly zcela vypořádány. Požadovali jsme například statické nebo hydrogeologické posudky pro výkop pro retenční nádrž u panelových domů a dalších nemovitostí. Nic takového nám ale nikdo nepředložil,“ popsal za skupinu nespokojených Jindřich Horák, majitel obchodu Horák Elektro v ulici Budovatelů. Právě proto, že lidé nebyli s odpovědí magistrátu spokojeni, odhodlali se podat v poslední možný den odvolání. V pondělí tedy musely z ulice Budovatelů zmizet zátarasy a zákazové značky.

Odvolání nyní leží na jabloneckém stavebním úřadu, který čeká na vyjádření magistrátu a vše poté postoupí krajskému úřadu.

Ten ve věci může rozhodnout v časovém horizontu od jednoho do 90 dnů. „Trváme jen na doplnění projektu. Pokud se ale tak nestane, jsme rozhodnuti obrátit se na soud,“ sdělil Horák.

Podle podnikatelů je zprávy o začátku stavby poškozují. První termín uzavírek byl totiž vyhlášen na 1. červenec, kvůli nedokonalostem v projektu se ale posunul na 1. srpna, poté kvůli zmíněným námitkám až na 2. září. „Naše firma tím není tak poznamenána jako jiné firmy v okolí. Všude se o uzavírkách psalo, mluvilo a spousty zákazníků už jen toto odradilo a raději si zašlo či zajelo jinam,“ přiblížil jednatel společnosti Deba Bohemia Patrik Horčička.

Letos se tedy v ulici Poštovní uskuteční pouze rekonstrukce splaškové kanalizace. Práce na dešťové kanalizaci začnou až na jaře. „V praxi to představuje úpravu harmonogramu stavebních prací. Stavba dešťové kanalizace proběhne ve zkráceném čase, což zkomplikuje život v dané lokalitě,“ sdělil Chuchlík.

Vedení magistrátu se zároveň domnívá, že za zdržením stavby stojí lidé, kterým se nelíbí projekt prodloužení tramvajové trati do centra města. První metry prodloužení přitom povedou právě ulicí Budovatelů. To je ale úplně jiný projekt, navíc není ani města, to na projektu jen spolupracuje s městem Liberec a nositelem projektu Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec.

„Výstavba dešťové kanalizace s tramvají nesouvisí. K prodloužení trati budeme mít jiné připomínky. Je to přece naprosto legitimní způsob konání účastníků stavebního řízení,“ vyvrátil jeden z hlavních odpůrců prodloužení tramvajové linky, jablonecký podnikatel Martin Moc.