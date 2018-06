Kruháč dostane nový kabát. Diakonie získá prostory pro další služby

Jablonec n. Nisou – V nich nabídne službu pro rodiče s dětmi a pečovatelskou službu.

Skoro 14 milionů korun má stát rekonstrukce dvou podlaží, střechy a fasády domu u kruhového objezdu U Zeleného stromu v Jablonci. Zvláště vnější stěna domu směrem na rušnou křižovatku je v katastrofickém stavu a opravu potřebuje. Zatímco přízemí má relativně novou fasádu, z patra se sype omítka, mnohdy dopadne na chodník celý kus. „Pokaždé, když tudy jdu, se bojím, že mi něco spadne na hlavu,“ ukazuje Petr Polský žijící v sousedství.

V přízemí zdánlivě zdevastovaného domu přitom už od 1. října 2009 působí nízkoprahový klub Kruháč, který provozuje Diakonie. „Kruháč je určen dětem a mladým lidem ve věku 6 až 26 let, kteří mají vztah k regionu Jablonecka a kteří se ocitají v obtížné životní situaci,“ přibližuje vedoucí střediska Šárka Portyšová.

Ve druhém a třetím podlaží budovy teď odstartovala velkorysá rekonstrukce. „Vznikne místo pro další služby Diakonie Československé církve evangelické. Ta bude v domě kromě nízkoprahového centra provozovat ještě sociálně aktivizační službu pro rodiče s dětmi a pečovatelskou službu,“ vysvětluje náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Dům patří městu Jablonec, které na stavbu o celkovém rozpočtu 13,8 milionu korun získalo z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 11,1 milionu korun. Rekonstrukce by měla skončit do konce roku. Neznalému by se zdálo, že práce postupují zajímavým směrem. Bourá se totiž i strop. Je to proto, že tu vznikne výtah. Tak, aby byla celá budova bezbariérová.

V prvním patře počítáme s klubem pro mladé od 15 do 26 let, ve druhém chceme vytvořit zázemí pro pracovníky terénní pečovatelské služby, vedení organizace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, u níž pak bude možnost i pro vznik ambulantní formy,“ popisuje ředitelka jabloneckého střediska Diakonie Michaela Albrechtová. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace založila v roce 2014.

Ročně pak pomůže až čtyřiceti rodinám, což je zhruba 120 osob. „Nyní službu poskytujeme v terénu pro jablonecký region, nově ji v upravených prostorách budeme poskytovat také ambulantně,“ přibližuje Michaela Albrechtová. Terénní pečovatelská služba se stará o seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka. Diakonie v Jablonci tuto službu poskytuje od roku 2007.

Senioři nad 65 let a dospělí lidé nad 27 let se zdravotním postižením, které potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu, budou moci trávit volný čas ve třetím podlaží rekonstruovaného domu.

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Působí ve 33 střediscích, která pracují na sto místech po celé republice. Středisko v Jablonci zahájilo svou činnost zřízením pečovatelské služby v roce 2007, od října 2009 provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč určené osobám od 6 do 26 let v obtížné životní situaci. Diakonie Jablonec provozuje celkem tři podobné nízkoprahové kluby. Od 1. října 2009 je k dispozici zmíněný Kruháč. Na jaře roku 2017 se rozšířilo poskytování nízkoprahových služeb prostřednictvím klubů Padák a Cajk i do Mšena a do Frýdlantu.