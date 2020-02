Proti požadavku Libereckého kraje a Jablonce ke zrychlení rekonstrukce postavilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jedno z hodnotících kritérií výběru dodavatele stavby. A tím je délka výstavby. Vítězný dodavatel nabídl kromě výhodné ceny i přiměřenou dobu uzavírek.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu stávající křižovatky a nikoliv o stavbu ve volném terénu, nelze vyloučit výskyt neočekávaných okolností. Proto nelze předem slibovat zkrácení doby výstavby,“ doplnila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Podle projektantů ze společnosti Valbek, která připravovala dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení i zadávací řízení, není významné zkrácení termínu rekonstrukce možné. „Urychlením by bylo, kdyby se celá křižovatka zavřela, to ale není reálné,“ popsal pro web Zdopravy.cz projektant Miroslav Hanžl.

Projektant nepodpořil ani požadavek Libereckého kraje a města Jablonec, aby se tempo rekonstrukce zvýšilo například dvousměnným provozem sedm dní v týdnu. „Jsou tam technologické lhůty pro tvrdnutí betonu, ty nelze obejít,“ vysvětlil Hanžl.

Provoz zůstane, uzavřou ale sjezd

Provoz na čtyřproudové silnici spojující Liberecký kraj s Prahou bude sice zachován, uzavřené budou ale sjezd i nájezd ve směru z a do Jablonce. „Uvědomujeme si komplikace a obtíže, které uzavírka přinese, ale stísněné podmínky v místě, charakter prací a terén neumožňují výstavbu bez tohoto omezení,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Podnik zároveň oficiálně představil objízdné trasy do Jablonce. Z těch vyplývá, že doprava bude normálně vedena s omezeními od Prahy přes Liberec a dále po nové přeložce silnice I/14, tedy kolem Kunratic, do Jablonce, což znamená prodloužení jízdy o 12 kilometrů a cca 10 minut.

Objížďky nájezdů a sjezdů do a z Jablonce n. N.

Žlutá - Rádelský mlýn

Černá - původní nejrychlejší trasa z a do Jablonce

Zelená - objížďka od Prahy zčásti vedená původní trasou, od Rádelského mlýna ale pokračující po čtyřproudé silnici do Liberce a odtud sjezdem na Jablonec přes Kunratice

Oranžová - objížďka přes Železný Brod a Pěnčín

Modrá - objížďka přes Tanvald a Smržovku

Motoristé budou moci využít i objízdnou trasu vedoucí od Turnova po silnici přes Železný Brod do Tanvaldu a dále přes Smržovku a Lučany do Jablonce n. N, což znamená prodloužení jízdy o 24 kilometrů a přibližně 32 minut. Kratší bude objízdná trasa využívající krajskou silnici přes Bratříkov a Pěnčín, což znamená prodloužení jízdy o 12 kilometrů a cirka dvacet minut.

Obavy z kolon

Pro města na objízdné trasa je zásadní věcí to, že čtyřproudová silnice nebude uzavřena zcela. "Předpokládáme, že většina řidičů pojede do Jablonce přes Liberec, proto nejsou nutná žádná zvláštní opatření,"sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka. Město před tím požadovalo na křižovatku s hlavní silnicí v centru města semafory.

Přestavba křižovatky proběhne v kompletní verzi. Narovná se celá pozvolná zatáčka v údolí. Přestavbou projde nejen sjezd na Jablonec, ale i křižovatka se silnicí I/16 či nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce. Rekonstrukce potrvá 854 pracovních dnů a začne od 2. března částečným omezením provozu na čtyřproudové silnici Liberec – Hodkovice a úplným uzavřením sjezdu a nájezdu na silnici směr Jablonec od 30. března.

Vyrostou tu dva nové mosty. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější.

Posune se i přilehlá cyklostezka, změna trasy čeká i koryto jeřmanického potoka, které silničáři kvůli stavbě posunou. Celý projekt je přitom koncipovaný tak, aby do okolních lesů zasáhl jen minimálně.

Stavba má přijít na více než 400 milionů korun. Bude uvedena do provozu nejpozději v polovině roku 2022, dokončovací práce budou probíhat za plného provozu.