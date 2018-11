Kuchaři čarovali v Jablonci s dýněmi

Tanvald – Vlastně je to tak trošku cimrmanovské. Na Tanvaldský Špičák se z Tanvaldu nejlépe dostanete lanovkou z Albrechtic. To chce tanvaldská radnice změnit. Plánuje, že do několika let povede od hrany lesa nad autokempem Tanvaldská Dolina takzvaná návratová lanovka. Na vrchol Špičáku i zpátky.