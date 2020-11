První listopadovou neděli proběhnou on-line první koncerty na podporu kulturního života v kraji. Kapely mohou lidé finančně podpořit.

Big’O’Band. | Foto: Radek TEOPE Drbohlav

Program koncertů Kultura přežije:

1. 11. 16.00 Waldovy Matušky

1. 11. 19.00 The Scoffers

8. 11. 19.00 Big o Band

15. 11. 16.00 Big Band CL

15. 11. 19.00 Imaginárium

22. 11. 14.00 Pubcoustic

22. 11. 17.30 The Grizzlies

22. 11. 20.00 The Peanuts

29. 11. 16.00 Duobigband

29. 11. 19.00 Divoký astma