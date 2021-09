I nadále je však otevřený transparentní účet 123-3123220277/0100 ve prospěch školy v Moravské Nové Vsi, kam je možné přispívat do konce září. Na koncertě bez nároku na honorář vystoupil jablonecký rodák Ondřej Ruml a místní pěvecký sbor Iuventus, Gaude! pod taktovkou Tomáše Pospíšila. Finanční pomoc formou daru statutárního města Jablonec nad Nisou oblastem postiženým tornádem, konkrétně Hodonínu, Hruškám a Moravské Nové Vsi, budou ve čtvrtek 16. září projednávat zastupitelé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.