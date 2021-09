Ve dvou místnostech, jedna bude sloužit pro představení, druhá menší jako zázemí pro účinkující, už je vše jako ze škatulky. Jen tady toho dost chybí. Co třeba pódium s osvětlením a nazvučením? Co třeba židle pro publikum? „Spočítali jsme, že i když budeme hodně skromné, vybavení vyjde na sto tisíc korun,“ vypočítala jedna ze zakladatelek kulturního prostoru Anna Strnadová.

Proto vznikla crowdfundingová kampaň na webu startovac.cz. Spolek Nazdar chce potřebné peníze vybrat od drobných podporovatelů. Cílová částka je stanovena právě na jedno sto tisíc korun. „Abychom v Nazdaru mohli začít pořádat kulturní akce, potřebujeme ho alespoň základně vybavit. Za vybrané peníze pořídíme praktikábly na pódium, reproduktory nebo židličky,“ potvrdila další z organizátorek Bára Purmová.

Od 10. do 14. září probíhala v prostoru první tvůrčí rezidence. Přijeli studenti Katedry autorské tvorby na DAMU a tvořili zde své autorské představení.

Na 8. října zde plánují reprízu divadelní procházky po historii jablonecké sokolské jednoty. „Nyní jednáme s Gymnáziem Dr. Randy o dopoledním hraní pro školy,“ sdělila Strnadová. Večer se bude hrát od 17 do 19 pro veřejnost.

Divadelní procházka vznikla ve spolupráci jablonecké jednoty Sokol a nově vznikajícího kulturního prostoru Nazdar!. Během 50 minut skupina 30 herců a nadšenců vtáhne návštěvníky do nejzásadnějších momentů českých dějin, které se otiskly i do fungování jablonecké jednoty. Mezi 17. a 19. hodinou budou diváci vpouštěni do děje po 15 členných oddílech v intervalu 15 minut. Rezervace není nutná.

Čekající diváci nemusí zoufat, bude pro ně připraven workshop výroby světelných lodiček, které posléze využijí v závěru večera při společném zakončení celé akce u řeky Nisy, nebo si budou moci v rakousko-uherské kavárně objednat kávu, čaj a zákusek. Cena divadelní procházky je 15 korun za osobu. „Všechny diváky prosíme o dodržování pravidel spojených s covid-19. Kapacita představení je omezená,“ požádala Purmová.

27. října proběhne akce Jablonecká filmová úroda. Zatím jsou domluvené dva filmy. Kdo je kdo v mykologii od Marie Dvořákové, oceněný Studentským Oscarem a autorský film Případy Leona Clifftona od Václava Zimmermana a Báry Purmové.

Přesně o měsíc později, 27. listopadu, se chystá akce Ahoj Nazdar Bazar ve spolupráci s žitavským festivalem Ahoj. Na akci se budou moci přihlásit lidé, kteří by chtěli poslat dál věci, které už nevyužívají. Může se jednat o oblečení, nádobí nebo třeba knihy. K akci bude doprovodný kulturní program.

Poslední letošní plánovanou akcí je vánoční setkání v Nazdaru!, které se odehraje 18. prosince.