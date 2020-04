/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Zavřené restaurace, prázdná lednice a studená plotna patří k nočním můrám těch, kteří by porotu kuchařské show MasterChef zrovna neoslnili. Roste proto zájem o dovoz jídla, kurýři mají práce nad hlavu. I pro ně však platí přísná bezpečnostní opatření.

Jakub Churavý rozváží jídlo už 7 let. | Foto: archiv Jakuba Churavého

O rozvoz jídla zákazníkům se stará i 29letý Jakub Churavý z Liberce, který sedmým rokem pracuje ve společnosti Dáme jídlo. Vůbec nepřemýšlel nad tím, že by v době karantény přestal jezdit. „Máme hodně přísná hygienická a bezpečností pravidla. Kdyby je někdo z nás porušil, nemohl by dál jezdit. Nechodíme už pro objednávky dovnitř do restaurací, ale přebíráme je bezpečně zabalené přes výdejové okénko nebo dveře. Při rozvozu a předávání zákazníkům nesmíme přijít s nikým do přímého osobního kontaktu,“ popsal přijatá opatření.