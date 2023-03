Než se pachatelům podaří propíchnout pneumatiku, jsou podle policistů schopni řidiče sledovat desítky a někdy i stovky kilometrů. Pak je scénář stejný. Během opravy zloději okradou řidiče, který ponechá peníze v neuzamčeném vozidle.

Jen za poslední měsíce evidují policisté podobných případů v Libereckém kraji třináct, nejvíce jich bylo na Českolipsku. „Setkali jsme se i s případem, kdy se řidič z jedné chyby nepoučil a udělal ji dvakrát. Odcizeno mu bylo přes 200 tisíc korun,“ doplnila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

Restaurace podražily i na Jablonecku, hostů ubylo

Velké kurýrní společnosti své řidiče instruují. „Já jsem o podobné krádeži slyšel jen v rádiu. Faktem ale je, že jsme znovu dostali pokyny, jak se chovat při zastávce, ať už při předávce zboží, nebo technické poruše,“ popsal smluvní řidič kurýrní společnosti PPL.

Samy společnosti ale Liberecký kraj nevnímají nijak kriticky. „V Libereckém kraji neevidujeme žádný takový případ. V republice jsme několik podobných případů zaznamenali, týkaly se řidičů externích dopravců, se kterými spolupracujeme,“ sdělil mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Ani společnost DPD v Libereckém kraji žádnou takovou krádež neřešila. „Naštěstí jsme podobné věci u nás nezaznamenali. Kurýry samozřejmě informujeme, aby si dali pozor,“ odpověděla mluvčí DPD Patricie Turková.

Jsou pod tlakem

Sami řidiči zásilkových služeb jsou mnohdy pod velkým tlakem. „Času je málo. Abych vše rozvezl během směny, musím se otáčet. V té rychlosti se mi opravdu stane, že kabinu nezamknu. Naštěstí nedošlo k tomu, že by mě někdy někdo okradl,“ popsal dlouholetý řidič společnosti DHL.

V Liberci si připomněli rok od začátku ruské invaze modlitbou pro Ukrajinu

Zloději ale také ruší signál klíče s dálkovým ovládáním, policisté řeší i násilná vniknutí do řádně zamčených vozidel. „Pachatelé počkali, až kurýr opustil a uzamkl vozidlo, a dostali se do něj násilím, a to rozbitím okénka,“ popsala Šrýtrová.

Takové případy řeší třeba Česká pošta. „Naši řidiči jsou proškolení, aby i při krátkém opuštění vozu zamykali a předešli tak krádeži zásilek. Druhou věcí je násilné vniknutí do auta, kterému zabránit nemůžeme,“ přiblížil mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Podle policistů mohou za zmíněnými krádežemi být gangy cizinců. „Často mají vozidlo s polskou či německou registrační značkou,“ upřesnila Šrýtrová.

Jak omezit riziko okradení?



• Nedejte zlodějům šanci, auto není trezor.

• Neponechávejte uvnitř finanční hotovost ani jiné cenné věci.

• Při vykládání zboží či zásilky zamykejte kabinu i nákladový prostor.