ČESKOLIPSKO - Pro některé absolventy rekvalifikací je však stále problémem dojíždění.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Téměř tři stovky Českolipanů se od letošního jara zapojily do projektu Najdi si práci v Libereckém kraji. Zaměstnání se podařilo najít asi sto padesáti z nich, někteří míří za prací i do zahraničí.

Většina lidí však zůstává pracovat v regionu. „Projevuje se zde typicky český fenomén, že lidé odmítají dojíždět za prací,“ říká vedoucí projektu Vlastimil Pecka ze společnosti Attest. Podle něj je pro mnohé problémem už dojíždět například z České Lípy do Bělé pod Bezdězem nebo do Cvikova. „Je však zřejmé, že kdo z nich chce pracovat, tak práci získá,“ dodává V. Pecka.

O absolventy projektu je mezi zaměstnavateli zájem. Z dvanácti set lidí, kteří se do rekvalifikací zapojilo nebo je nyní absolvuje, již zaměstnání našlo kolem čtyř set. „Například absolventi nejžádanějších kurzů, což jsou obsluhy NC, svářeči či obsluhy vysokozdvižných vozíků, si mohou vybírat nejméně ze tří různých pracovních nabídek, a to i ze zahraničí,“ vysvětluje vedoucí projektů.

Do ciziny vyrazili čtyři lidé z Lípy

Této možnosti využila i čtveřice Českolipanů, která se vydala na zkušenou. Společnost Attest zprostředkovala místo jednomu svářeči ve Španělsku, další tři lidé si našli práci v zahraničí sami. Pozice v cizině jsou platově zajímavé, zájemci navíc většinou dostanou také ubytování a stravu zdarma.

Prioritou je práce

V současné době probíhá druhá vlna kurzů a rekvalifikací. Attest už má zároveň k dispozici i databázi firem, které absolventům nabízejí nová místa. „Prioritou pro nás není, aby lidé absolvovali rekvalifikační kurz, ale aby získali práci. Po skončení rekvalifikací proto od nás mají k dispozici i další veškerou podporu, tedy například psychologa, poradenství i účinnou pomoc při hledání práce,“ uvádí Vlastimil Pecka.

Program pomůže znevýhodněným

Projekt Najdi si práci v Libereckém kraji je především zaměřen na skupiny osob, které jsou zvláště znevýhodněné na trhu práce – například absolventy škol, uchazeče starší 50 let či matky pečující o děti do 15 let. „Cílem je začlenit na trh práce co nejrychleji zejména osoby, které jsou v evidenci úřadu práce do devíti měsíců a mají obvykle střední odborné vzdělání,“ podotýká Kateřina Sadílková, ředitelka Úřadu práce v Liberci.