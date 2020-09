Zdroj: DeníkNejlépe z kandidátů na hejtmana znají Liberecký kraj Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) a Jitka Volfová (ANO). Alespoň to vyšlo z kvízu, který dal Deník 8 lídrům stran a hnutí v netradiční předvolební debatě. Společně jsme ho dělali cestou vlakem z Liberce do turnovské restaurace Albion.

Půta s Volfovou získali shodný počet hlasů a i o třetí příčku se v našem vědomostním kvízu podělil Dan Ramzer (ODS) se Zbyňkem Miklíkem (Piráti). Všichni čtyři od nás dostali jako malou odměnu DVD s Krkonošskými pohádkami. „Na ty se rád podívám,“ usmál se současný hejtman Martin Půta.

Jak dobře znají lídři Liberecký kraj?

Jméno/počet bodů

1.-2. Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)/13

1.-2. Jitka Volfová (ANO)/13

3.-4. Dan Ramzer (ODS)/12

3.-4. Zbyněk Miklík (Piráti)/12

5.-6. Jiří Jadrný (ČSSD)/11

5.-6. Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj)/11

7. František Peček (KSČM)/10

8. Jindřich Felcman (Pro KRAJinu)/8

Test se skládal ze 17 většinou zeměpisných otázek. Rozehřívací otázka na úvod zněla: „Víte, kdy byl slavnostně otevřen hotel s vysílačem Ještěd?“ Na ni odpověděli všichni správně – bylo to 9. července 1973. U druhé otázky se už ale začalo chybovat. Jediný Jindřich Felcman nevěděl, že základem krkonošského kysela je chlebový kvásek. „Myslel jsem si, že to je kysané zelí,“ ušklíbl se kandidát za hnutí Pro KRAJinu.

Martin Půta společně s Jitkou Volfovou, tedy současně největší favorité voleb v Libereckém kraji, odpověděli špatně celkem 4x. Půta se vůbec netrefil do rozlohy kraje – 3 163,4 km2. Dávali jsme toleranci 200 km2, ale ani to hejtmanovi nestačilo. „Nedáte toleranci 2 tisíce kilometrů čtverečních?“ ptal se s úsměvem Půta. On totiž tipoval pouhých 1 200 km2.

Své odpovědi si politici neopravovali sami, ale jako ve škole si je prohodili se svými kolegy. Půtovi opravoval kvíz Felcman a obráceně. Tady byla jistota, že si žádnou chybu neodpustí, protože právě tito dva „kohouti“ se při předvolební debatě o dopravě do sebe nejčastěji pouštěli.

Zdroj: DeníkHodně politiků zmátla otázka, která zněla: „Jaký je nejvyšší položený bod v Libereckém kraji?“ Kotel (1 435 metrů nad mořem) trefila jen trojice Půta, Volfová, Ramzer. Ostatní dali Smrk, Felcman dokonce Černou horu.

Při poslední otázce „Které město má více obyvatel: Semily, nebo Turnov?“ se usmíval Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj). „To vědí snad všichni, kromě lidí ze Semil,“ dodal s humorem Turnovan. „Jeho“ město má 14 420 obyvatel, kdežto okresní město Semily jen 8 300.