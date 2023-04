Kvůli opravě mostu na Nové Pražské budou nákladní auta Jablonec objíždět

Od dubna bude Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) opravovat most přes železniční trať na silnici I/65 v ulici Nová Pražská v Jablonci nad Nisou. Práce vyjdou na téměř 18 milionů korun, potrvají do konce srpna, vyžádají si dvě výluky železniční dopravy a uzavřou jízdní pruh vedoucí do centra.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Čedík