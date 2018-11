Kvůli trhům bude uzavřené centrum Turnova

Turnov - Tradiční a oblíbené Vánoční řemeslnické trhy si opět vyžádají uzavírku v centru Turnova. Řidiči, kteří budou městem projíždět příští víkend, by se proto měli připravit na komplikace.

Vánoční trhy. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Náměstí Českého ráje bude ale uzavřeno už tuto sobotu od 16 do 18 hodin, kdy je na programu rozsvěcení stromu. Během trhů bude sice náměstí průjezdné, ale bude zavřená ulice Skálova a místní komunikace podél budovy České spořitelny. S uzavírkou se počítá od čtvrtečního večera (21 hodin) do soboty 8. prosince (22 hodin). Do Jiráskovy ulice bude zachován příjezd úpravou dopravního značení podél hotelu Korunní princ. Příjezd k ZŠ ve Skálově ulici bude možný zobousměrněnou Skálovou ulicí z ulice Husova Žižkova.