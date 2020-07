Lehce dramatickou se stává situace ohledně šíření koronaviru mezi členy Městské policie Jablonec. V minulém týdnu se prokázala nákaza u dvou strážníků, po naplánovaném pátečním testování přibyli další čtyři. Dalších patnáct kolegů muselo kvůli vzájemným stykům s nemocnými do karantény.

To je při zhruba padesátihlavém sboru docela dost. „Městská policie ale i nadále funguje tak, aby zajistila standardní pořádkovou, dopravní i jinou službu,“ ujistila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Matěchová.

„Strážníci používají roušky, pravidelně ionizují vozy, uniformy a další pomůcky, které při své práci využívají. Také samotná budova městské policie prochází pravidelnou dezinfekcí,“ doplnil ředitel MP Jablonec Roman Šípek. Roušky používají i strážníci vykonávající službu v ulicích města.

Strážníkům nacházejícím se nyní mimo službu patří podle zákona 60 procent z platu. To se ale nelíbí některým jabloneckým politikům. „Navrhnu, aby dostali celý plat, protože se nakazili od kolegů nebo se dostali do karantény kvůli kontaktu s kolegy při výkonu své služby,“ potvrdil například zastupitel za Společně pro Jablonec Jakub Macek.

O zaměstnance přišel kvůli koronaviru i Městský bazén Jablonec. Dva jsou pozitivní, dalších osm je v karanténě. Bazén zůstává do odvolání uzavřen. Podle hygieniků by se první zaměstnanci mohli začít vracet do práce po 31. červenci. Podmínkou jsou negativní testy. „V tomto případě bychom mohli bazén zpřístupnit od 4. srpna,“ sdělil jednatel městské společnosti SPORT Jablonec Jan Ullmann.

Jeden pozitivní test se objevil i Domově pro seniory U Přehrady. Následné testování klientů i zaměstnanců další případ nepotvrdilo. Přesto se režim v domově opět zpřísnil. „Například jsme zakázali návštěvy, hromadné aktivity klientů nebo zavedli takzvané bariérové pokoje u klientů, kteří jevili známky nachlazení. Znovu jsme se začali oblékat jako kosmonauti a trpělivě vysvětlovali klientům, proč jsou najednou tato opatření nutná,“ popsala ředitelka domova Pavlína Bílková.

Na opětovný výskyt onemocnění COVID-19 v Libereckém kraji tu zareagovali už ve středu minulého týdne. „Návštěvy nebudou možné ani v prostoru zahrady či „přes plot“, a to do odvolání. Jejich obnovení bude záležet na zvyšování počtu nakažených a na základě doporučení Krajské hygienické stanice,“ stojí na webu domova.

I v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách už znovu zakázali návštěvy, když se i tady objevily dva případy nákazy, a to u jednoho klienta a jednoho zaměstnance.

Podle vedení magistrátu ale není i přes nárůst nakažených důvod k panice. „Vše je pod kontrolou orgánů hygieny. Doporučujeme pouze dodržovat základní hygienická pravidla. V případě, že na sobě budete pozorovat nějaké příznaky, zavolejte svému obvodnímu lékaři a prodiskutujte s ním další postup,“ sdělil statutární náměstek primátora David Mánek.

K úterý 28. července evidovali krajští hygienici na Jablonecku 142 případů, když tři přibyli od pondělí.