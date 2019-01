Děčín - Až na osm metrů by mělo vystoupat během úterý Labe v Děčíně. V neděli v poledne zasedne také děčínský krizový štáb.

21:46 - Vláda ČR vyhlásila stav nouze, který se týká i Ústeckého kraje, a uvolnila prostředky na hrazení prvotních nákladů. Kulminace Labe se očekává zítra ve večerních hodinách a stav by měl o metr převýšit povodeň z roku 2006.

„Sešli jsme se se starosty měst na řece Labi, shromažďujeme jejich požadavky, abychom se s nimi obrátili na stát. Jedná se především o opatření na Vltavské kaskádě s ohledem na stoupání Labe v našem kraji, abychom mohli plně využít připravená protipovodňová opatření. Dále požádáme o účast armády již při využití čerpadel u povodňových stěn a dále při odklízení následků," upřesnil hejtman Oldřich Bubeníček.

20:33 - Stovky lidí musí opustit celkem čtrnáct děčínských ulic. Ve 20 hodin byla zahájena evakuace osob ve Vilsnici a na Labském nábřeží směrem od Tyršova mostu k železničnímu přejezdu. Následovat bude evakuace osob ze spodních částí ulic Hálkova, Labská, Nerudova, Duchcovská, Lodní, Čs. Armády, K. Čapka, Zámecká, Polabí, Rytířská, Slepá, Podmostní. V současné chvíli ohrožené lokality objíždí hlídky městské policie a členové krizového štábu a upozorňují lidi na evakuaci.

19:21 - Ústřední krizový štáb zatím nedoporučí vládě vyhlásit nouzový stav. Na tiskové konferenci po jednání štábu to řekl ministr vnitra Jan Kubice. Štáb ale podle něj připraví podklady, aby bylo možné v případě potřeby nouzový stav v řádu jedné hodiny vyhlásit. "Nouzový stav kromě toho, že ve skutečně nouzové situaci pomůže hasičskému záchrannému sboru v rozhodování, znamená i určité omezení pro práva občanů. Proto k tomu nechceme přistoupit už v tomto okamžiku," řekl Kubice.

19:14 - Ve 20 hodin začne evakuace na Ústecké ulici v Děčíně.



18:45 - Kvůli spadlým stromům nejezdily vlaky mezi Benešovem nad Ploučnicí a Děčínem



18:10 - Znovu na třetím stupni je Kamenice ve Hřensku a Mandava ve Varnsdorfu na Děčínsku.



17:56 - V Děčíně se bude evakuovat asi dvě stě lidí. A to ze Staroměstského nábřeží a z Ústecké ulice.



17:18 - Kdy bude Labe kulminovat, nelze zatím podle meteorologů přesně říct.



17:17 - Protipovodňová stěna v Děčíně již stojí u obchodního domu Lidl. Stavět se budou i na dalších místech.



16:57 - V okresu Děčín vyjížděly hasičské jednotky k 17 zásahům, ve vetšině k plnění pytlů pískem pro stavbu protipovodňových hrází.

16:56 - Charitativní organizace již nabízejí pomoc. Diakonie Českobratrské církve evangelické spravuje sbírkové konto 3596666359/0800 s variabilním symbolem 2013. Charita ČR vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem povodní na sbírkovém kontu 11998822/0800 s variabilním symbolem 906. Charitě ČR lze přispět také dárcovskou zprávou s textem DMS CHARITAPOMOC na číslo 87777. Cena jedné zprávy je 30 korun. Od pondělí 3. června mohou lidé pomocí esemesky posílat peníze také diakonii, a to ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777.

16:50 - Labe stoupá, lidé chodí na nábřeží a sledují vodu. Někteří si dělají fotografie.



16:47 - Stavba protipovodňových stěn ještě nezačala.

16:30 - Na zimním stadionu v Děčíně přečerpávají čpavek.

15:45 - Ředitel nové děčínské knihovny Ladislav Zoubek Děčínskému deníku řekl, že je nutné vyklidit sklepy knihovny. Knížek by se ale voda dotknout neměla, jsou v prvním patře. "Povolal jsem do práce několik lidí, aby pomohli," řekl Zoubek.

Co se událo na Děčínsku během neděle?

Původní poměrně optimistické prognózy, které předpokládaly výšku hladiny Labe nanejvýš šest a půl metru, vzaly během nedělního dopoledne za své. Podle nejnovější předpovědi by mělo Labe v Děčíně vystoupat k desíti a půl metru.

Během večera budou evakuovány nejníže položené domy ve Vilsnici. Podle vývoje hladiny řeky budou muset své domovy opustit i lidé na Staroměstském nábřeží na Starém Městě.

"Dále prosíme občany, aby vyklidili garáže v ulici Ploučnická, u cvičného hřiště autoškoly a garáže v Labské ulici," uvedla mluvčí města Markéta Lakomá. V nejbližších hodinách dojde k zatopení podjezdu v Malšovicích do areálu bývalého Četransu, ulice Žlebská (silnice Přípeř - Horní Žleb). Uzavřeno bude také Staroměstské nábřeží, Rozbělesy od zimního přístavu, silnice Těchlovice - Jakuby, parkoviště u Atlantiku, Pětimostí, kruhový objezd u mototechny a ulice Práce.

Ve Hřensku už vyklízejí obchody, lodičky v Soutěskách nejezdí, prudce se tudy valí voda. Zasedá tu protipovodňová komise. Hasiči a horolezci lodičky zajistili.

Situace na Labi by se měla výrazně zhoršit již během pondělí. Vltavská kaskáda, zadržující vodu ze Šumavy a jižních Čech, totiž začala upouštět více vody než doposud.

Mezi Děčínem a Benešovem nad Ploučnicí spadly stromy na železniční trať, hasiči odstraňují i stromy ze silnic a čerpají vodu ze sklepů. Zasahovali již na dvou desítkách míst.

Děčín kvůli stoupající hladině již v pátek uzavřel pobřežní průjezd pod Tyršovým mostem a večer silnici do městské části Dolní Žleb, kde žije několik starousedlíků a jsou tam rekreační objekty. Silnice tam vede blízko řeky, uzavřená je kvůli stoupající hladině několikrát do roka, letos potřetí. Město kvůli tomu plánuje zakoupit vznášedlo, s nímž by se mohli záchranáři dostat do Dolního Žlebu po vodě.