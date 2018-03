FOTO: Lanovky jedou ve velkých střediscích převážně jen do Velikonoc

Jizerské hory – V Jizerkách panují letos i přes letošní nižší sněhové srážky velmi dobré lyžařské podmínky, zmrzlý podklad, upravený svah, minimum lidí a ceny vedlejší sezony. Všechno díky umělému zasněžování. Tam, kde jej nemají, skončili už dávno.

Poslední týden lyžování: v Jizerkách jsou luxusní lyžařské podmínky, zmrzlý podklad, upravený svah, minimum lidí a ceny vedlejší sezony, ze svahu přímo do turniketu. Tanvaldský Špičák! Skončí na Velikonoce.Foto: Deník / Klimentová Lenka

„Super jízda. O víkendu sjet rovnou do turniketu a opět nahoru? To se mi za celou zimu nepodařilo. Maximálně ve všední den,“ pochvaloval si uplynulý víkend Aleš Kašek z Jablonce, který na Tanvaldský Špičák jezdí pravidelně s dcerami. Zatímco pod Ještědem pro lyžaře areál uzavřeli minulý týden. Stejně tak je mimo provoz už například i Bedřichov či smržovský Filip, Šachty a Kamenec.

Na Severáku se se zimou ještě úplně nerozloučili. Chystají tu velikonoční jízdu od čtvrtka 28. března do neděle 1. dubna. Utlumují provoz i jinde. Ani ne tak pro nedostatek sněhu, ale pro minimální zájem lyžařů. Provoz by nebyl rentabilní a zájemce přes týden uspokojí červená a modrá sjezdovka v Albrechticích, ale i tady se 1. dubna odpoledne lanovka zastaví.

„Blíží se konec, už nejsou nikde prázdniny jezdíme pro pár lidí. A jestli začne pršet, nikdo nepřijede,“ vysvětlil ředitel SKI Bižu Pavel Bažant.

V plném provozu od 9 do 16.30 hodin pokračují Rejdice, kde si dokonce v pátek a v sobotu zalyžujete ještě i večer. „Na sjezdovkách leží 56 až 90 centimetrů sněhu. Snowpark je perfektně upravený,“ informují provozovatelé aktiuálně na webových stránkách. V provozu zatím bez omezení je i areál Horní domky v Rokytnici nad Jizerou. Lyžaři se svezou také v Harrachově na Čertově hoře, kde jede Delta, Alfa i Doplik.

Velikonoční lyžování připravují i v Příchovicích, kde si U čápa zalyžují zajemci od čtvrtka 29. 3. do neděle 1. 4., bez večerního lyžování.

LÉTO JE KRÁTKÉ, ZAČALA STAVBA

V neděli jel vlek na Špičáku II. úplně naposledy ve své historii. „V pondělí dopoledne jsme začali sundavat kotvy. Začala demontáž,“ upozornil ředitel SKI Bižu na novou stavbu, která obslouží Kostelní a Černou sjezdovku.

„Těšíme se na příští sezonu, kdy kotvu nahradí nová čtyřsedačka s bublinou. Menší dcera dobře lyžuje, ale jet nahoru na kotvě se stále bála,“ raduje se Kašek. O nové investici se mezi lyžaři hodně mluví. Areálu stavba lanovky, do níž SKI Bižu investuje 40 milionů, prospěje. V souvislosti s tím vznikne i zázemí a změn dozná i parkoviště. Do země kopnou hned, jak dovolí počasí. A nebude to jediná novinka.

Lesy povolily na Tanvladském Špičáku také rozšíření sjezdovky vykácením stromů. „Razantně to bude vidět na černé, tak aby se sem vedle sebe vešli na trénink závodníci i veřejnost a navzájem si nepřekáželi. Měla by mít šíři sto metrů,“ uvedl k sezoně Bažant.

VRCHOLOVÉ PARTIE RÁJEM BĚŽKAŘŮ

Před vídendem ještě JIzerská o.p.s., která se stará o Jizerskohorskou magistrálu, rolbou obnovila nejvytíženější úseky. Z Jizerky je tak dobrá stopa na malém okruhu, tj. Mořina – Promenádní – Smědava – Knížecí a zpět. Rolba z Bedřichova dojela přes Novou Louku, Kristiánov a Čihadla na Smědavu.

„Parkoviště pod Bukovcem praskalo v neděli ve švech, ale lyžování bylo i přes množství lidí parádní. Nikde jsem nemusela přenášet,“ popsala Helena.