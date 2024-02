Kamenná lávka přes Novoveský potok v Jablonci nad Nisou je od středy 7. února uzavřená kvůli havarijnímu stavu. Mostek pro pěší spojuje ulice Novoveská a V Nivách a chodí po ní hlavně senioři z blízkého domu s byty zvláštního určení.

Kamenná lávka přes potok v Jablonci u Novoveské ulice je uzavřená kvůli havarijnímu stavu. | Foto: Jablonec nad Nisou

Pravidelná kontrola odhalila havarijní stav mostku, který tvoří čtyři kamenné kvádry. Spáry mezi nimi jsou otevřené a chybí zábradlí. Základy i zdivo celé lávky včetně obou podpěr jsou rozvlněné a podemleté. Proto cestu přes potok město s okamžitou platností uzavřelo.

O dalším osudu mostku budou úředníci jednat s městských architektem. Zvažují jeho úplné odstranění nebo možnost vybudovat lávku novou.

“Po té lávce chodili věřící z Nové Vsi do starokatolického kostela, pak děti do školy Sokolí a tak dále. Byla by velká škoda ji odstranit, je to kus historie a ta už v Jablonci mizí,” vyjádřila se ke zprávě na sociální síti Jitka Bubaková.

Mohlo by vsá zajímat: Ukrajinci se musí stěhovat, ubytovnu promění Jablonec na byty pro seniory

Zdroj: Sedlák Jan