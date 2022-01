Již několik let spolupracuje město s kolektivními systémy Elektrowin a Asekol, které mají na jabloneckých sběrných dvorech vytvořená místa zpětného odběru. Ale co se s těmi tunami elektrovýrobků děje dále?

Specializovaná zpracovatelská zařízení výrobky zbaví nebezpečných látek. Například ve staré ledničce je až 350 gramů freonu, ve staré pračce je azbest. Výrobky se rozeberou na materiály, které putují k dalšímu využití – betonové závaží z praček do stavebnictví, kov do hutí, plasty k další úpravě a do výroby.