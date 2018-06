Legenda Jethro Tull se v rámci oslav 50. výročí kapely zastaví i na Sychrově

Sychrov – Koncert proběhne v sobotu 16. června.

IAN SCOTT ANDERSON je britský flétnista a člen skupiny Jethro TullFoto: Barbora Šmudlová

„Desky Jethro Tull patří k nejprodávanějším na celém světě. Totéž platí i o koncertech. Jsem rád, že na Sychrově můžeme přivítat další veličinu. Jedná se o velké turné k 50. výročí kapely, je pro nás ctí, že jedna ze zastávek bude právě na Sychrově. Je to unikátní příležitost živě vidět legendárního Iana Andersona,“ zve za pořadatele na koncert Pavel Mikez.



Kapela Jethro Tull vznikla v roce 1968, vydala 30 studiových a živých alb, která se prodala ve více než 60 milionech kopií po celém světě. Během své 50leté historie odehrála více než tři tisíce koncertů ve více než 50 zemích světa, přičemž každý rok stihla odehrát více než 100 koncertů.

Letošní turné střídá Ameriku s Evropou, aktuálně se kapela po koncertech v USA stěhuje do Evropy, v České republice vystoupí na hradu Loket a na Sychrově, načež se opět vrací na koncerty v USA a Kanadě. Do Evropy se potom ještě vrátí o prázdninách a na podzim. Sychrov se tak zařazuje k místům jako Los Angeles, Berkley, Toronto, Montreal, Mnichov, Řím, New York, Varšava, Paříž či Birmingham.



„Koncert bude setkáním s fanoušky po celém světě, bude to oslava všech 33 členů kapely, kteří byli součástí Jethro Tull. Těch, kteří přinesli kapele svůj talent, dovednosti a osobitý hudební styl jak během živého vystoupení, tak i ve studiu. Připojte se ke mně a ke stávající kapele a prožijte s námi nostalgický večer plný rozmanité hudby, která představuje průřez naší tvorbou v průběhu let existence kapely,“ uvedl k turné Ian Anderson.

Koncerty v areálu zámku Sychrov patří k vyhledávaným. V minulých letech zde hostili veličiny světového hudebního nebe. Vystupovali zde mj. Kris Kristofferson, Apocalyptica, Suzanne Vega, představen tu byl mj. i projekt Vivaldiano.

A právě skvělé reference i magické prostředí parku byly tím, co nakonec britskou legendu přesvědčilo k vystoupení. „Jethro Tull pravidělně vystupují na Lokti a dostat je právě na Schrov se snažíme již několik let a letos se to konečně povedlo i díky naši referencím,“ potvrdil Pavel Mikez.

Vstupenky na koncert bude možné zakoupit přímo na místě před koncertem. Organizátoři doporučují přijet včas kvůli parkování. Více než dvouhodinový koncert začne v 19 hodin, areál bude otevřen už v 17. 30