FOTO: Legendární tramvaje v Libereckém kraji končí, lákají fotografy i z ciziny

Liberec – Jedné je šedesát let a té druhé jen o čtyři roky méně, přesto stále vozí cestující. Řeč je o tramvajích typu T2R, které v pravidelném provozu jezdí už jen na jediné trati na světě z Liberce do Jablonce nad Nisou. Vše se ale změní už za dva týdny, kdy „tédvojky“ na běžné lince vyjedou úplně naposledy.

Důvodem je nepřekvapivě jejich stáří. „Věk už je na nich znát. Pocházejí z řady tramvají typu T, které vyráběli v 50. a 60. letech v ČKD v Praze,“ uvedl dopravní specialista libereckého dopravního podniku Tomáš Krebs. V libereckém provozu se tramvaje ocitly poprvé v 60. letech, dojezdit by měly 17. listopadu.

„Tédvojky“ se objevily ve všech československých městech s tramvajovým provozem, dodávány byly i do Kyjeva, Moskvy a dalších sovětských měst. Všechny ostatní vozy, které ještě existují, už ale fungují jen na nostalgických jízdách.

JEN V LIBERCI

Potkat vozy v běžném provozu je tak možné pouze v Liberci, což je lákadlem pro tramvajové nadšence. Zpráva o konci „tédvojek“ navíc zájem ještě umocnila. „Každou chvíli někdo volá nebo píše mail, v jakých časech zrovna jezdí,“ potvrdil Krebs. Zájem o ně mají fotografové nejen z tuzemska, ale také z Německa či Polska. „Máme i objednávky na zvláštní jízdy,“ dodal Krebs.

Oficiální loučení je ale naplánováno na sobotu 17. listopadu. Dopoledne dvojice vozů ještě vyjede na běžnou službu, odpoledne pak už sveze na speciálních spojích tramvajové fanoušky. „Večer se s nimi rozloučíme na terminálu Fügnerova, kde jim zahrajeme valčík na rozloučenou,“ poznamenal Tomáš Krebs.

V Liberci už přitom jedno loučení s tramvajemi T2 probíhalo, a to v roce 1988, kdy byl jejich provoz ukončen poprvé. Bez „tédvojek“ ale Liberec zůstal jen několik let. „V 90. letech, kdy vznikla potřeba většího počtu vozů, se využilo nabídky odkoupení osmi vyřazených ostravských vozů,“ vysvětlil Krebs.

Do Liberce tak tramvaje dorazily znovu, a to ve své zmodernizované verzi označované jako T2R. Dalšími opravami pak prošly i v Liberci, mají tak modernější elektrickou výzbroj, novější sedačky nebo elektronické panely. Tentokrát se však Liberec s tramvajemi rozloučí nejspíš definitivně, a to právě kvůli vysokému stáří. Vyřazené vozy nedoplní ani nedávno otevřenou expozici v Technickém muzeu. „V Liberci už jednu historickou tédvojku máme,“ připomněl Krebs.

O tramvaje ale projevil zájem pražský dopravní podnik. „Jednáme o nákupu dvou vozových skříní T2 z Liberce pro zajištění atraktivního vozového parku nostalgické linky číslo 23,“ potvrdila mluvčí podniku Aneta Řehková. Linka 23 jezdí kolem Hradu či Národního divadla a je určená především pro turisty. V libereckém provozu vyřazená dvojice vozů podle Krebse chybět nebude. „Máme velkou provozní rezervu.“