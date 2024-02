Seriál Legendární české značky Zdroj: Deník Přečtěte si, které produkty z Čech, Moravy a Slezska dělají dobré jméno nejen svému regionu, ale mnohdy také proslavily Českou republiku v zahraničí. Zde jsou jednotlivé díly seriálu Legendární české značky. 1. díl: Olomoucké tvarůžky

12. února: Stavebnice Seva

19. února: Traktory Zetor

26. února: Fruko Schulz - Rum s plachetnicí

4. března: Klavíry Petrof

11. března: Rudolf Jelínek

18. března: Solvina - legendarní mycí pasta

25. března: Pivovar Radegast

1. dubna: Jablonecká bižuterie

8. dubna: Bohemia Sekt Starý Plzenec

Když majitelé hledali areál, kam by mohli přesunout výrobu litých součástek z hliníku či zinkových slitin, narazili na zavřenou tkalcovnu ve Slané u Semil. Společnost Beneš a Lát ji koupila, nechala zrekonstruovat a zabydlela se tam. „Jak jsme poznávali region blíže, objevili jsme v Suticích pozůstatek známých Kovozávodů Semily. Lisovna plastu byla ve špatné finanční situaci, přitom slušně vybavená, a navíc s lidmi, kteří svou práci mají rádi. Koupili jsme ji,“ vzpomíná spolumajitel firmy Jan Lát.

Lidé ze společnosti záhy zjistili, že lisovna se věnovala nejen technickým dílům a orientaci na automobilový průmysl. Ještě tu byly formy na díly hraček. Modely aut, stavebnice Seva a další. „Neváhali jsme a stavebnice jsme se rozhodli zachránit. Vyrostli jsme na nich a byli jsme, a to se nezměnilo dodnes, přesvědčeni, že právě stavebnice podporují zručnost, představivost a technický zájem u dětí,“ popisuje Lát.

Byl to ale tuhý boj. Nejprve se museli zacílit na rozvoj, inovaci a zatraktivnění. Během patnácti let pod správou společnosti Beneš a Lát se stavebnice proměnila významně víc než za pětadvacet předchozí historie. A něco to stálo. „Dvanáct let jsme věnovali ročně několik milionů korun tomu, abychom sanovali ztrátu ze stavebnic a hraček. Můžete to chápat jako nerozumné, my jsme se na to ale dívali jako na filantropii, jako na investici do budoucích generací. V roce 2018 stavebnice poprvé nevygenerovaly ztrátu, ale skončili jsme v mírně kladných číslech, kde se od té doby držíme. I v letošním roce se našim hračkám daří,“ hodnotí kladně tehdejší rozhodnutí spolumajitel.