Jedna z nejstarších obcí Jablonecka se pyšní strategickou polohou mezi Jizerskými horami na severu a Českým rájem na jihu. Dalešice jsou ideálním nástupištěm na pěší a cyklistické výlety. Obec se rozkládá na jihozápadním svahu Dalešického vrchu v nadmořské výšce 568 metrů nad mořem a žije zde 184 obyvatel.

Podle legendy vesnici založil jeden ze tří uhlířských bratrů Daleš. Jména jeho bratrů Aleše a Mareše nesou obce Alšovice a Maršovice. Skutečná, historicky doložená zmínka o Dalešicích pochází ze záznamů o prodeji rozsáhlého panství maloskalského v roce 1538.

Do roku 1848 spadaly Dalešice pod panství Český Dub. Větší část náležela k panství Svijany hraběte Maxmiliána Valdštejna a od roku 1824 knížat rodu Rohanů. Podle kronik byly do roku 1888 součástí obce osady Klíčnov a Kopanina. Dolení Maršovice náležely k obci do roku 1903. Čížkovice patřily k Dalešicím do roku 1992.

V lednu 1960 spadly obě vsi pod Maršovice. „V roce 1991 bylo uspořádáno referendum, ve kterém lidé rozhodli o odloučení Dalešic a vzniku samostatné obce,“ popsala současná starostka malé obce Hana Vélová. Čížkovičtí hlasováním setrvali v Maršovicích.