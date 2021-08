Na vlakové nádraží v Semilech dorazil v pondělí dopoledne Legiovlak, který nabídne návštěvníkům možnost poznat život legionářů a dozvědět se více o československé historii. Semily jsou jedenáctou a jedinou zastávkou v Libereckém kraji legionářského vlaku při jeho letošní cestě napříč Českou republikou. Muzeum na kolejích zde setrvá do neděle 15. srpna. Poté zamíří do Mladé Boleslavi.

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, která si předsevzala vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Trans-sibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Vlak začal před několika lety křižovat celou republiku, navštívil i Slovensko. „Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů,“ popsal speciální soupravu mluvčí Československé obce legionářské Miloš Borovička.

Samotnému příjezdu do města předchází zajištění veškerých potřeb pro vlak a posádku a vyblokování koleje, kde bude Legiovlak stát. Poté následuje příprava expozic a naleštění vitrín. „Kromě základních historických otázek se snažíme návštěvníkům přiblížit různé aspekty života legionářů na Transsibiřské magistrále. Výklad oživujeme prostřednictvím příběhů,“ sdělil Jiří Müller z Československé obce legionářské. Vstup do Legiovlaku je zdarma a každou hodinu mají návštěvníci možnost absolvovat komentovanou prohlídku. „Mě samotného vojenská historie začala zajímat od třinácti let. Mám kladný vztah k legiím, několik předků byli legionáři. Můj pradědeček byl důstojníkem v legiích v Itálii,“ dodal Muller.

Návštěvnost je srovnatelná s obdobím před epidemií koronaviru. Důležitou roli spíše než bezpečnostní opatření hraje hlavně počasí, parné dny spíše odrazují kvůli vedru panujícímu ve vagónech.

Pro každého něco

„Je vidět, že lidé po uvolnění opatření mají chuť navštěvovat zajímavá místa, poznávat dosud nepoznané a toto téma je láká. Na své si přijdou milovníci historie, techniky i ženy, které často zajímají poměry, ve kterých legionáři žili,“ upřesnil Müller. O pravdivosti jeho slov svědčilo i to, že hned první den dopoledne se přišli podívat na speciální vlak první zájemci. „Už jsme o Legiovlaku slyšeli, ale dnes ho vidíme poprvé na vlastní oči. Děti jsou nadšené, nejvíce se jim líbil lékařský a poštovní vůz,“ řekla paní Lenka. „Ani jsem nevěděl, že tu v Semilech něco podobného máme. Až budu mít více času, zajdu si ho sem pořádně prohlédnout. Je to skvělé,“ podotknul jeden z místních obyvatel.

Organizátoři nezapomínají ani na školy, pro které je během školního roku připravena možnost komentované exkurze. Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály. „Jsme přesvědčeni, že od září bude Legiovlak v dopoledních hodinách plný školních výprav,“ doplnil Borovička. Přes letní měsíce školy v menší míře suplují příměstské tábory.

Legiovlak byl součástí projektu Legie 100, jehož cílem bylo připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů. „Rozsahem své expozice nemá obdoby, v současnosti náš vlak dokonce táhne parní lokomotiva. Naši průvodci v uniformách nejenže dokonale znají historii a umí předvést, jak se co používalo, mohou vám také v databázi legionářů najít pradědečka nebo praprastrýčka, který možná v legiích sloužil, a můžete se tak dovědět i něco z vlastní rodinné historie,“ zdůraznil mluvčí Československé obce legionářské.