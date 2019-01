Po třinácté se sešli lyžníci na svahu Filipa ve Smržovce.

V dobovém oblečení a na dřevěných lyžích stoupali do kopce, sjížděli dolů a soutěžili ve sjezdu a běhu do kopce, nakonec i ve skoku do dálky. Pro zábavu svoji a publika.

Dvacet sedm lyžníků, z toho 6 žen, se setkalo na sjezdovce v lyžařském areálu Filip na Smržovce. Recesistická show předvedla divákům, jak se dá elegantně sjíždět terén na pradávných dřevěných lyžích, s hůlkami z bambusu nebo také ze dřeva a v dobovém oblečení. Naštěstí se nepotvrdil možný katastrofický scénář několika předchozích ročníků, kdy roztál sníh. Místní nadšenci se scházejí již řadu let, první lyžníci vyrazili na trať již v roce 1992, aby se v roce 1996 dostali do programu zimních akcí města Smržovky. Mezi novinky letos organizátoři zařadili krasojízdu, ve které porota, kterou tvořili diváci, ohodnotila nejlépe jízdu Tomáše Kobra. „Akce byla krásná, vyšlo počasí. Nikdo se nezranil, ale bylo zničeno několik lyží,“ řekl jeden z lyžníků Marek Hotovec, jinak starosta Smržovky, který také přišel o lyži, když mu ujela po svahu a zničila se o strom. „Pokusím se ji opravit. Mám sice troje lyže náhradní, ale tyto mne už párkrát vystřelily až k vrcholu,“ dodal Hotovec.