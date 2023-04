V rámci Heartbreak Tour zavítá zpěvačka Lenny do šesti měst napříč republikou. Loni na konci listopadu rozezpívala pražskou halu O2 Universum na svém dosud největším koncertě. Předvedla našlapanou hudební i vizuální show a se skvělými hosty udělala radost fanouškům, kteří na dvakrát odkládaný koncert čekali.

Zpěvačka Lenny. | Foto: Tony Košař

Umění podat velkou show ale podle několikanásobné držitelky Ceny Anděl není vše. Proto se rozhodla, že navštíví šest rockových klubů po republice, kde tematicky představí svou nejrockovější desku Heartbreak Culture. Vystoupí i v Libereckém kraji, konkrétně v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou ve čtvrtek 6. dubna. „Už mi chybí blízký kontakt s publikem, chci si s lidmi po vystoupení popovídat, mít je na dosah a taky jim oplatit, že se na listopadový koncert přijeli kouknout až do Prahy. Teď přijedeme zase my za nimi,“ zdůraznila Lenny.

Můžete přiblížit, co čeká fanoušky během zastávky Heartbreak Tour ve Vratislavicích nad Nisou?

Čeká nás společně strávený čas nad známými i novými písničkami, setkání po koncertě a zásoby merchandisu, který si fanoušci můžou na místě pořídit. Už máme za sebou dvě zastávky turné a zatím je to pro nás s kapelou úžasný zážitek.

Pozvala jste si i nějaké hosty?

Ve Vratislavicích se jako na jediné zastávce turné mohou fanoušci těšit na skvělou předkapelu v podobě kluků z kapely WYFE. Doporučuji shlédnout i jejich originální klipy.

Bude to i pro vás premiéra, nebo jste tu už někdy vystupovala?

„Desítky“ jsou mojí oblíbenou zastávkou a s kapelou tu v rámci vlastního turné vystupuji už potřetí. Doufám tedy, že do třetice to bude stejně skvělé jako předchozí dvě zastávky!

Koncertujete raději na velkých pódiích, nebo jsou vám bližší menší scény, kluby?

Každé má své kouzlo. Velká pódia jsou úžasná, užívám si je a celý život jsem si na nich přála vystupovat. Už mi chybí blízký kontakt s publikem, chci si s lidmi po vystoupení popovídat, mít je na dosah a taky jim oplatit, že se na listopadový koncert přijeli kouknout až do Prahy. Teď přijedeme zase my za nimi. Nic se ale nevyrovná pocitu, když máte plný klub těch nejvěrnějších fanoušků a prožíváte ty chvíle na blízko, na dotek ruky. To je krásný pocit, který se mi nikdy neomrzí.

Co pro vás osobně znamená nejnovější album? S jakým poselstvím jste ho vydala?

Tvorbu nového alba jsem si nesmírně užívala. Bylo vytvořeno s opravdovou radostí a s lidmi, se kterými jsem si vždy přála spolupracovat. Přála bych si přenést tento pocit na posluchače - a myslím, že když nové písničky uslyší na koncertě, budou mít z mé muziky teprve ten pravý ucelený zážitek.

Jaká se vám dostává zpětná vazba?

Pokud jde zrovna o toto turné, nemůžu si vynachválit atmosféru a ohlasy, které se nám od lidí dostávají. Fanoušci i na novou hudbu skvěle reagují, tančí a prozpěvují si. Není neobvyklé, že na moje koncerty přijdou lidi úplně poprvé a musím zaklepat - zatím odcházejí nadšení. Je to publikum za odměnu.

Několikrát jste zmínila, že angličtina vám je hudebně bližší. Čím si to vysvětlujete? A jaké kouzlo má pro vás čeština?

S angličtinou jsem vyrůstala stejně, ne-li intenzivněji než s Češtinou. Když jsem pak začala skládat písničky, moc jsem nad daným jazykem nepřemýšlela, zkrátka takhle to začalo a takhle je to doteď. Angličtina má potenciál dostat se za hranice, a to je příjemné plus u mých písniček. V češtině miluji divadlo, poezii i psaní povídek. Každé má to své kouzlo.

Jaké máte plány do budoucna?

Tvořit další písničky a připravovat se na letní festivaly, které nabídnou zase trochu jiný typ zážitku, než klubové turné. Pokud to čas dovolí, ráda bych také během roku vycestovala do Anglie nebo Ameriky natočit videoklip a nasbírat trochu tvůrčí inspirace.

Soutěž

Pro čtenáře jsme si připravili soutěž a tři z vás mohou vyhrát 2 lístky na vratislavický koncert. Stačí správně odpovědět na následující otázku: Jak se jmenuje poslední studiové album zpěvačky Lenny? Své odpovědi posílejte do středy 5. dubna do 17 hodin na email jiri.louda@vlmedia.cz.