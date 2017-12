Lepší tramvaj do Jablonce má zpoždění

Liberec – Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou zmítají spory o vedení.

Tramvaj v Liberci, ilustrační foto.Foto: Deník/Vít Černý

Na první pohled to bude doklad o tom, jak na tom Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou je. Příští týden převezme DPMLJ devět nových autobusů na zemní plyn, které omladí autobusovou flotilu.

SITUACE NENÍ IDEÁLNÍ

Jenže situace ve firmě není zdaleka ideální: DPMLJ musí začít šetřit a omezit řadu investic, současně se chystají velké personální změny. Spory v radniční koalici se začaly přesouvat i do městské firmy: Změna navrhuje odvolání současného předsedy představenstva Pavla Šulce. Radní zatrhli plán na investice na další rekonstrukci tratě do Jablonce za 617 milionů korun.

„Rada ukládá představenstvu DPMLJ okamžitě omezit vynakládání finančních prostředků v souvislosti s realizací rekonstrukce tramvajové tratě linky č. 11,“ uvádí se v zápise z mimořádné rady města.

V praxi tak může DPMLJ zatím pokračovat jen v projektování, ale nesmí rozhodně vybírat firmu, která opraví zbývající úseky. Současně má vedení firmy přehodnotit plán investic a mimořádných oprav do konce roku 2022 s cílem snížit celkové finančního zatížení DPMLJ. Investiční plán představený DPMLJ počítá do roku 2023 s 1,5 miliardami korun do nových tratí i vozů.

Nejde přitom jen o investice: z účtu DPMLJ už minulý týden odešlo téměř 30 milionů společnosti Busline za takzvaný přiměřený zisk z roku 2015.

PŮJČKA 60 MILIONŮ

Z registru smluv navíc vyplývá, že si městská firma musela v listopadu půjčit 60 milionů korun od Komerční banky. Liberci se nelíbí, že DPMLJ počítá s dalším navýšením peněz, které do firmy posílá na zajištění dopravní obslužnosti. Plán firmy počítá s tím, že oproti stávajícím 215 milionů korun ročně pošle Liberec do roku 2022 v součtu až o 283 milionů korun navíc. Liberci se nelíbí,že platby do dopravního podniku nejsou vyrovnané v porovnání s příspěvky z Jablonce. Investice jsou zastavené nejméně do doby, než se Liberec dohodne s Jabloncem, jak opravu tratě a její následné protažení do jablonecké centra bude financovat.

PERSONÁLNÍ TAHANICE

Město chce navíc současně snížit počet členů představenstva. Ze současných devíti jich má být jen pět. Nově namísto lidí nominovaných politickými stranami mají být ve vedení ekonomičtí odborníci a částečně management firmy. Konkrétní jména zatím město neuvedlo. Změnu měla projednávat valná hromada, tedy zastupitelstvo, už v prosinci, Rada uložila představenstvu její svolání. To se ale rozhodlo ji posunout až na konec ledna.

Z debat o personálním vedení se stává mezitím uži téma koaličních hádek. Změna včera oznámila, že navrhne odvolání stávajícího předsedy představenstva Pavla Šulce (exANO) za to, že jím vedené představenstvo schválilo i přes odpor Rady poslání peněz společnosti Busline.

STAV FIRMYJE PRÝ DOBRÝ

Šulc považuje stav DPMLJ za výborný. „DPMLJ je v dobré ekonomické kondici,“ řekl na dotaz, zda v době úspor není nevhodné svolávat zasedání představenstva do Hotelu Pytloun namísto jednání v dopravním podniku. Někdejší Šulcův stranický kolega, náměstek primátora Tomáš Kysela, nevidí k jeho konci důvod.

ODVOLÁNÍ JE NEZODPOVĚDNÝ KROK

„Odvolání předsedy představenstva v tuto stěžejní dobu, v průběhu důležitých vyjednávacích aktivit, uprostřed jednání, je krajně nezodpovědný krok. Je to pouze politické harašení, které má odvést pozornost od stejně důležitých kauz, které hrozí městu Liberec opravdu velkým průšvihem,“ řekl Kysela.