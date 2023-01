Neznamená to, že by odlov divokých zvířat skončil. „Nadále bude probíhat lov. V zájmu bezpečnosti je třeba respektovat konkrétní dílčí omezení při konání společných honů,“ doplnil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Lesy honitby Rádlo, především na Prosečském hřebeni, byly uzavírány kvůli odlovu přemnožených divokých prasat, která se nebála za potravou vstupovat mezi domy na okraji Jablonce. Část obyvatel se obávala, že by se mohlo stát neštěstí. „Důvodem zavedení opatření bylo omezit počet černé zvěře a zamezit jejich vstupu do hustě obydlených městských částí, zvláště na sídliště Horní Proseč. A to se podařilo, i když část veřejnosti zákazy porušovala a činnost myslivců tím velmi komplikovala,“ sdělil jablonecký primátor Miloš Vele.

Na tři dny uzavřeli lesy, nepadlo ani jedno prase. Myslivci nemohli střílet

Zcela byly lesy uzavřeny o víkendu 10. a 12. prosince a poté od neděle 25. do středy 28. prosince v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne. První uzávěra přinesla své ovoce v podobě pěti zastřelených divočáků. V lese se střídalo kolem dvaceti myslivců. „Snažíme se, bylo to intenzivní. Když si uvědomíte, že myslivců spíše ubývá, že chodíme do práce, tak pět je pěkné číslo,“ podotkl hospodář mysliveckého sdružení Zelené údolí, které má na starosti honitbu od Rádla až po rozhlednu Nad Prosečí, Radek Novotný.

Druhá uzávěra o vánočních svátcích ale skončila doslova fiaskem. Myslivci, kteří se účastnili naháňky na přemnožená divoká prasata, neulovili ani jeden kus. Vinu na tom mají především neukáznění lidé, kteří i přes zákazy do lesů vstupovali.

„Narazili jsme na stádo v jednom mlází, v takovém prostředí ale střílet nemůžeme. Když se potom zvěř dostala do volného prostoru, nemohli jsme střílet zase proto, že se v lese pohybovali lidé,“ přiblížil Novotný. „Od počátku nového roku se nám podařilo složit další tři kusy,“ doplnil Novotný.

Situace s divokými prasaty v Jablonci je vážná, myslivci je lákají do klece

Kromě lovu město zajistilo ještě další variantu korekce počtu divočáků. V listopadu loňského roku zakoupilo odchytovou klec, jejímž prostřednictvím se podařilo zlikvidovat další tři kusy, i když výsledek by mohl být lepší, kdyby tu byl klid. Kvůli zdárnému odchytu a bezpečí lidí je do ulice Za Plynárnou, kde je klec umístěná, zakázaný vstup a klec je pod nepřetržitým dohledu kamery. „Vidíme na monitorech, jak se kolem klece neustále lidé prochází, jak tam chodí dokonce celé rodiny s dětmi nehledě na nebezpečí, aby si ji prohlédli. Proto zde ve zvýšené míře kontrolujeme a v některých případech jsme od domluvy přešli k finančním postihům. Celkem zde strážníci udělili čtyři pokuty,“ přiblížil ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Michal Švarc. Podle jeho slov mohou strážníci udělit blokovou pokutu až do výše 2 000 korun.

Odlov pokračuje

Ačkoliv v pátek 13. ledna přestane platit zákaz vstupu do lesů, rozhodně není záhodno přestat s obezřetností. „I nadále je třeba být v lese velmi opatrný, odlov stále pokračuje,“ vysvětlil primátor Vele. K lovu černé zvěře se používá velice výkonné střelivo s dráhou letu kolem pěti kilometrů a se smrtícím účinkem po celé dráze letu.

Od začátku aktuální lovecké sezony, která trvá od 1. dubna do 31. března následujícího roku, je v honitbě Rádlo odlovených 70 divokých prasat (údaj je k 6. 1. 2023). V sezóně 2019/2020 myslivci složili 39 kusů, o rok později už jich bylo 45 a v sezoně 2021/2022, kdy bylo třeba také uzavřít část honitby, bylo odloveno 84 kusů.