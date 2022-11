Zákaz potrvá od 1. prosince do konce února příštího roku, a to od 18 hodin do 8 hodin následujícího dne. Odlovit zvěř není v současné době možné, protože se v lesích pohybují hodně houbaři, nebo zde lidé venčí své psy, které nemají na vodítku. Často lidé běhají v lesích i v noci. „Divočáci tak nemají klid, který paradoxně nachází na okrajích města, na loukách při sídlištích, kde je pro ně často i dostatek potravy. Proto statutární město chystá razantní opatření k regulaci černé zvěře,“ zdůraznil jablonecký primátor Miloš Vele.