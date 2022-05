Dlaskův statek je součástí turnovského muzea a nachází se v klidné lokalitě Dolánek u Turnova. Je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století. Je zde stálá expozice, která přibližuje lidový interiér z oblasti Pojizeří, která bývá doplněná krátkodobými tematickými výstavami. Statek několikrát do roka ožívá tradičními lidovými slavnostmi.

Pokud lidé zavítají do Turnova a jeho okolí v létě, jistě uvítají možnost koupání. To nabízí řeka Jizera, která přímo Dolánkami protéká. U jezu se mohou zchladit lidé i jejich čtyřnozí miláčci. V celých Dolánkách ale bývá při pěkném počasí poněkud plno. Turistům, kteří zatouží po chvilce klidu, by se tedy mohla zalíbit nedaleká Bukovina u Turnova.

Část města Turnova se nachází na kopci přímo nad Dolánkami. V lese, který Bukovinu obklopuje, mohou zvídaví výletníci najít i čtyři skalní reliéfy. Malé skály, které tam jsou, skrývají hada, jeptišku, slona a zvláštního králíka. Přímo nad Bukovinou je pak příjemné posezení u sochy svatého Jana. Na lavičce pod košatým stromem se příjemně sedí a odměnou za strmý výstup je nádherný výhled do kraje. Obdivovat můžete hrad Trosky, nedaleký Kozákov, hrad Valdštejn, zámek Hrubý Rohozec, město Turnov nebo místní vodárenskou věž.