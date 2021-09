Zahájení výstavy s výsledky sympozia se uskuteční v Městském muzeu v sobotu 18. září v 15 hodin během akce Skleněné městečko. Výstavu 10 let sklářského sympozia Letní sklářská dílna (LSD) můžete vidět v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě do 10. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.