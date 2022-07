Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin hygienici zkontrolovali 32 táborů, 7 jiných podobných akcí a 2 provozovatele stravovacích služeb. V rámci kontrol odebrali mimo jiné 9 vzorků pitné vody na 9 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů, mezi které se řadí studánka nebo pramen.

„Laboratorní výsledky z dosud vyšetřených vzorků potvrdily nevyhovující výsledek u dvou zdrojů, a to v mikrobiologických ukazatelích, na ostatní výsledky čekáme. Provozovateli bude předáno rozhodnutí se zákazem používání nejakostní pitné vody z tohoto zdroje k přímé spotřebě jako k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a k provozu ošetřovny a izolace,“ popsala Balašová. Do doby, než bude voda opět použitelná a znovu ověřena rozborem, musí organizátor zajistit pro táborníky náhradní zásobování pitnou vodou.

Pro zkušené pořadatele to není zase nic tak složitého. „Máme v našem táboře, kam už dlouhá léta jezdíme, vodu z pramene. Párkrát se stalo, že po dešti nebyla k použití. Zajistili jsme pro děti vodu denně dováženou v barelech od hodných lidí z blízké vesnice. Trvalo to pár dní a dalo se to zvládnout. Tak to určitě mají zajištěné všichni organizátoři, jde většinou o zkušené táborníky,“ zavzpomínala jedna z pravidelných táborových vedoucí Jana Házenkopfová.

Tábořiště, kam jezdí, je totiž typickým lesním táborem, kde se čistí zuby u vody z potůčku a děti se myjí ve vodou naplněných lavorech. „Ke klasickému táboru to patří a všichni víme, že nezávadná voda je na prvním místě. Proto nám ji také každý rok kontrolují a myslím, že je to tak dobře,“ zhodnotila Házenkopfová.

V první polovině července se hygienici kromě kontrol vody zaměřili i na další věci. Také na vybavení tábořišť, na to, jak vypadají záchody či umývárny a zda jsou dostatečně dezinfikované. Zaměřují se rovněž na plnění režimových požadavků, skladbu jídelníčku a zdravotnické zajištění – vybavení lékárniček, doložení prohlášení o bezinfekčnosti, posudky o zdravotní způsobilosti dětí a dospělých, vedení zdravotnické dokumentace, držení zdravotních průkazů u osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.

„Při kontrole jídelníčků se více zaměřujeme na kvalitu připravovaných pokrmů ve smyslu jejich pestrosti, zdali je na jídelníčku dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, různých druhů mas, bezmasých pokrmů, dále zda i v připravovaném pitném režimu jsou zastoupeny nápoje neslazené, mléčné, ovocné šťávy a další,“ popsala ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK Kateřina Hochmalová.

Sleduje se i skladba jídelníčku s ohledem na počasí. „Jídelníček na táborech by měl významnou měrou ovlivnit zdravotník. Měl by při volbě pokrmů přihlédnout ke zdravotnímu stavu dětí například z hlediska alergií, k programu tábora a také k počasí. Avizované nadcházející horké počasí nahrává spíše lehčí skladbě pokrmů, jako jsou zeleninová bezmasá jídla a svačiny v podobě ovoce, a pitnému režimu založenému na pitné vodě ochucené citrusy atd. Ruku v ruce by pak měl jít i program bez významné fyzické zátěže a dlouhého pobytu na sluníčku,“ uzavřela Hochmalová.

K 18. červenci je v Libereckém kraji nahlášeno hygieně celkem 176 táborů s 263 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 835. Hygienici dále evidují 22 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 37 bězích. U nich je předpokládaný počet rekreovaných dětí 926.