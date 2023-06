I letní sezónu roku 2023 poznamenává vysoká inflace, provozovatelé koupališť v regionu ale raději šetří, než aby zdražovali.

Koupaliště Košťálov. | Foto: maskova-zahrada.cz

Turnov, Železný Brod, Chuchelna, Košťálov, Lučany nad Nisou, Bedřichov a další. Na Jablonecku a Semilsku se nachází hned několik venkovních koupališť. Tam, kde se platí vstupné, oproti minulému roku lehce podražilo.

Třeba vstup na koupaliště Maškova zahrada v Turnově zdražilo vstupenky plošně o 10 korun. Dospělého člověka tak stojí celodenní vstupné 150 korun. „Odpolední vstupné jsme zdražili o dvacku,“ popsal vedoucí areálu Tomáš Špinka. Provozovatelé koupališť se vzácně shodují, že letos na nějaké velké inovace nebylo. Právě v Maškově zahradě totiž stoupla cena energií o 50 procent. „Proto jsme letos raději něco pošetřili. Abychom nemuseli promítnout celé zvýšení ceny energií do vstupného,“ vysvětlil Špinka.

Vstupné na stejné výši jako loni ponechali na koupališti v Chuchelně. Dospělý za celodenní pobyt zaplatí 50 korun. Ani tady nějaké velké inovace neproběhly. Ale přece jen. „Za drobný poplatek zapůjčíme vlastní slunečník s podstavcem, případně i s lehátky na celou dobu pobytu,“ přiblížil za provozovatele Lukáš Malý.

Již loni zdražilo o několik korun vstupné na Městské koupaliště v Železném Brodě, letos zůstává na stejné výši, dospělý zaplatí 60 a dítě 30 korun za celodenní pobyt. „Pro letošek přibyla nová nerezová klouzačka pro malé děti, ve velkém bazénu máme dvanáctimetrovou nafukovací atrakci, říkáme jí opičárna,“ pousmál se správce Libor Kochánek.

V provozu je již i klidné prostředí koupaliště v Lučanech nad Nisou. „Ten klid s lesem skoro u břehu koupaliště je největší devíza našeho koupaliště. Letos jsme nezdražovali vstupné ani o korunu, tak snad se sezóna vyvede,“ sdělil provozovatel Vojtěch Januška.

Košťálov v novém

Jestliže žádné velké inovace na stávajících koupalištích během posledního roku neproběhly, v Košťálově na Semilsku v sobotu otevřeli koupaliště zcela zrekonstruované. Stavba stála 43 milionů korun. „Práce budou pokračovat i po otevření, to ale nebude bránit provozu koupaliště. Potřeba je seřídit technologie filtrace a dodělat nějaké terénní a zahradnické úpravy,“ popsal starosta Košťálova Milan Havlík.

Rekonstrukce bazénu byla nutná proto, že byl stavebně a staticky v havarijním stavu. Unikala voda a bylo ji nutné neustále připouštět. Současně se zhoršila kvalita vody ze dvou pramenů a nebylo možně tuto vodu používat. Bylo tedy nutné vybudovat novou technologii čištění vody. Čištění přes 3000 metrů krychlových vody by při současných cenách elektrické energie bylo provozně smrtící.

Bylo tedy potřeba snížit objem vody v koupališti alespoň o třetinu. „Toho jsme docílili změnou tvaru a hloubky. Dětská část s malou hloubkou, která je vždy více užívána, má plochu větší. Plocha pro dospělé plavání obsahuje mimo jiné i 40 metrů plavecké dráhy a také hluboké doskočiště ze skákacího prkna. Základní funkce koupaliště budou tedy zachovány,“ popsal Havlík. Nyní jde o koupaliště umělé a tak se tu objevil plavčík.

Oblíbené je i koupaliště v obci Frýdštejn nedaleko stejnojmenného hradu. Zájemci tu najdou i kurty jak pro plážový volejbal, tak i kurt s antukovým povrchem a jeden s umělou trávou, kde se každoročně pořádají různé turnaje. Děti si užijí spoustu zábavy na hřišti. Bazén je vhodný jak pro děti, tak pro zdatné plavce nebo skokany. K dispozici tu jsou dvě skokanská prkna, pro odvážné je tu i klasická třímetrová věž.

Svlažit se je ale možné i ve vodních nádržích, kde se vstupné neplatí. Oblíbená je jablonecká přehrada Mšeno, jejíž takzvaná první nádrž je v létě doslova obsypaná lidmi. Lidé jezdí také do Bedřichova na tamní přírodní koupaliště, oblíbené je i to v Rychnově u Jablonce, obleženo bývá rovněž koupaliště v Huti, části Pěnčína. A třeba na Malé Skále je největším lákadlem ke koupání tamní jez, který zadržuje vodu u Žluté plovárny.

Ceny vstupného na koupalištích na Jablonecku a Semilsku



KOŠŤÁLOV

- děti do 100 centimetrů vstup zdarma

- větší děti do 15 let zaplatí 20 korun

- dospělí do 16:00 50 korun, od 16:00 30 korun

- rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti, jedno z nich vstup zdarma



Koupaliště Maškova zahrada v Turnově.Zdroj: maskova-zahrada.czMAŠKOVA ZAHRADA TURNOV

- děti do 120 centimetrů 50 korun

- děti nad 120 centimetrů 110 korun

- dospělí 150 korun

- nad 70 let, ZTP 70 korun

- rodinné vstupné dle počtu dětí - dospělí zaplatí vždy plnou cenu 150 korun. Každé dítě a student do 26 let zaplatí 50 korun



MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ ŽELEZNÝ BROD

- dospělí 60, děti 30 korun celodenní

- od 16:00 dospělí 40, děti 10 korun



KOUPALIŠTĚ CHUCHELNA

- dospělí 50 korun

- děcka do 3 let zdarma

- děcka 3 až 15 let 20 korun



KOUPALIŠTĚ LUČANY NAD NISOU

- dospělý 40 korun

- děti do 5 let zdarma

- děti, studenti, senioři a ZTP 20 korun