Původně měl být Památník sklářství na Kristiánově otevřen již na podzim. Muzeum skla a bižuterie Jablonec, které památník spravuje, chtělo přitom expozici otevřít již na podzim. „Rekonstrukci plánujeme slavnostně ukončit tradiční podzimní poutí, která se ale zřejmě uskuteční v posunutém termínu," sdělila tehdy ředitelka muzea Milada Valečková.

Dnes je ale vše jinak. Rekonstrukce domu Památníku sklářství na Kristiánově v Jizerských horách má zpoždění a návštěvníci se dovnitř letos nedostanou. Nová expozice se bude kvůli prodloužení stavebních prací dělat až v příštím roce. „Otevření je plánované na 20. května příštího roku, kdy bude muzejní noc," sdělila nyní Milada Valečková.

„Stavební část měla původně skončit v polovině září, nakonec to je posunuté do konce října," uvedla ředitelka. Důvody jsou podle ní dva. Práce kvůli sněžení z konce března začaly o dva týdny později. Větší, než se předpokládalo, byl i rozsah poškození. „To je u těchto památkových objektů běžné," řekla Valečková.

Podle ní s tím počítali a výsledná cena by neměla přesáhnout 12 milionů korun, které má muzeum na rekonstrukci k dispozici. S tím, jak firma rekonstrukci provádí, je ředitelka spokojená. „Je to specializovaná památkářská firma. Dělají to výborně. Máme radost, jak to vypadá, a myslím, že lidé budou spokojeni," dodala.

CO OPRAVUJÍ

Cílem rekonstrukce je hlavně obnova časem ztracených památkových hodnot a zlepšení provozního zázemí pro návštěvníky a průvodce.

Nově bude zajištěno nezbytné hygienické minimum, tedy elektřina, voda a odvod odpadů, a také možnost občerstvení návštěvníků. Zastřešená terasa jim umožní schovat se před nepřízní počasí nebo se při svačině kochat pohledem na okolní zeleň. Stávající expozice v přízemí projde jen drobnými úpravami, úplně poprvé však bude zpřístupněno podkroví.

„Osobně se nejvíc těším na hravou expozici v podkroví, která bude zaměřena na dětské návštěvníky. Na ni pak naváží dvě naučné stezky jedna děti zavede na pozůstatky již zaniklých budov kdysi významné sklářské osady, druhá by měla navést návštěvníky od kristiánovského památníku k hlavní budově muzea v Jablonci a cestou je seznámit s důležitými místy spojenými se sklářskou tradicí Jizerských hor," přiblížil náplň po rekonstrukci autor expozic a stezek Petr Nový.