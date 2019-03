Jablonec n. N. – Magistrát hledá nový název akce, která oživovala od května do září čtyři roky ulice Jablonce. Letos prostě Město plné tónů nebude. Ale obdobný festival ano, změní se název, logo a koncept. Za vším možno hledat snahu města logo modernizovat.

Ladislav Horák (na snímku vpravo) a Viktor Mazáček odehráli 1. srpna v Jablonci nad Nisou koncert v rámci hudebního festivalu Město plné tónů 2018. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Zaměstnanec Městského divadla v Jablonci a tvůrce původního loga Josef Knajbl si nechal patentovat původní název a logo festivalu. „Chci, aby festival pokračoval, za ty roky jsme vytvořili hodnotnou akci s přesahem do celého kraje. K žádosti o registraci loga s názvem akce jsem se rozhodl poté, co magistrát chtěl logo změnit, a to bez toho, aby mne alespoň informoval,“ vysvětlil Knajbl, který má v divadle na starosti propagaci.