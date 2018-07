Letošní rok je pro houby dost tragický, říká znalec Zdeněk Pelda

Liberecký kraj – „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“ notují si letos houbaři s plavčíkem Důrou z Vančurova Rozmarného léta. Jako by nestačilo, že sucho srazilo hladiny řek a potoků na minima, letos k tomu ještě trápí milovníky houbaření.

Houby. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Karel Rozehnal

„Na Liberecku to vypadá tragicky. Když jsme si loni touhle dobou chtěli udělat smaženici, stačilo jen zajít kousek za plot zahrady k lesu a bylo. Letos nerostou houby ani pro mě,“ říká s nadsázkou znalec Zdeněk Pelda z Chrastavy na Liberecku, který se rok co rok chlubí nebývalými úlovky.

Šance zaplnit košík, jaký je na snímku, je podle něj zatím téměř nulová. „Sice to vypadá, že teď prší, ale objem srážek je tak malý, že to korunami stromů ani neprojde,“ vysvětluje. Svá pozorování dokládá hodnotami z vlhkoměru. „Aby houby mohly začít růst, bylo by zapotřebí alespoň 20 milimetrů srážek. Před dvěma týdny pršelo téměř nepřetržitě celý den, ale podle naměřených údajů spadlo celkem necelých pět milimetrů srážek. A i kdyby se spustily vydatné lijáky, stejně bychom si na pořádnou úrodu museli počkat. Než se z podhoubí vyklube plodnice, trvá to zpravidla šest týdnů,“ vysvětluje.

Podle něj se letos nedaří ani těm nejodolnějším druhům hub, což jsou hřibovité. „Sem tam narazíte snad jen na hřiba kováře, jinak maximálně najdete nějakou tu růžovku nebo uschlou lišku,“ připomíná Zdeněk Pelda, který o houbách a houbaření píše také na svém blogu.

HOUBOVÁ MIGRACE

Kde tedy na houby narazíte? Odpověď je jednoduchá. Všude jinde, jen ne na Liberecku. „Jeseníky, Beskydy, jižní Čechy… Všude tam prý houby rostou. Jen tady je sucho. Vypadá to, že za houbami budeme muset migrovat,“ směje se Pelda.

Pokud chcete přece jen zkusit místní štěstí, pak doporučuje vyšší polohy. Bedřichov, Tanvald, Smržovku nebo podhůří Krkonoš. I když ani tam to není jisté. „Letos je to bída,“ potvrzuje Miroslav Abrahám z Jablonce, který je mezi svými známými považován za specialistu na křemenáče, jež sbírá na svých tajných místech v okolí Příchovic.

OBJEVUJÍ SE RARITY

Zatímco o hřibu, křemenáči nebo klouzku, zvaném ve východních Čechách pěkným slovem „podmáslík“, můžete jen snít, možná budete mít štěstí na méně běžné druhy hub. „Známí mi volali, že se jim na pařezu ořešníku neskutečně daří hlívě, která je velmi chutná. Já sám jsem teď nedávno objevil korálovce bukového. Velmi vzácnou houbu, která vzhledem trochu připomíná kotrče,“ dodává Pelda.

POČKEJME SI NA PODZIM

Zlepšení by měl podle něj přinést snad až chladnější podzim a delší noci, které přece jen spíš udrží vláhu. Zda se jeho předpověď vyplní, zatím nelze říct. Meteorologové slibují i na srpen spíš stabilnější, tedy slunečné počasí bez vydatnějších srážek.