Záchranná stanice v loňském roce opět překonala svůj rekord v péči o handicapované volně žijící živočichy. Uskutečnila celkem 539 výjezdů k odchytům a přijala 1933 zvířat, což je ještě o 133 jedinců více než v přecházejícím náročném roce. „Zpět do volné přírody se podařilo vypustit více než polovinu z nich,“ informovala mluvčí liberecké zoologické zahrady Barbara Tesařová. Rok 2021 se tak za šestnáct let existence stanice zařadil k těm nejnáročnějším.

Podobně jako každý rok se nejpočetnější skupinou zvířat v nouzi stali netopýři. V Arše se jich sešlo celkem 856. Velká část z nich pocházela z jediného panelového domu v Jablonci nad Nisou. „Od začátku ledna do konce března jsme tam vyjížděli i dvakrát denně, protože se z nejasných příčin budili ze zimního spánku a pronikali elektroinstalací do chodeb domu. Všichni netopýři dozimovali ve stanici a na jaře byli vypuštěni zpět do volné přírody,“ řekla vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová. Právě netopýr hvízdavý se stal prvním zachráněným zvířetem hned 1. ledna 2022. Nalezli ho ve vaně v jedné domácnosti v Liberci.

Mezi časté pacienty patří i srnci obecní. Za uplynulý rok ošetřili ve stanici dohromady 41 srn. Jedna samice například uvízla v mřížích vstupní branky a na jejím vyprošťování se museli podílet i hasiči. „Velmi náročný byl i pokus o záchranu srnčete, které uvízlo v rozteklém asfaltu a bylo jím celé obalené. Přestože se nám ho podařilo v narkóze po několika hodinách od asfaltu očistit, v důsledku stresu do druhého dne uhynulo,“ popsala příběh bez šťastného konce Hancvenclová.

Během roku prošlo Archou dvakrát více káňat lesních než bývá zvykem. Jedno z nich skončilo v záchranné stanici kvůli několika ulomeným ručním letkám neboli dlouhým brkům na křídle. To mu znemožnilo schopnost létat. „Kolegové ze zoo nám ukázali metodu, jak zlomená brka nastavit z náhradních dílů. Použili přitom vypadlé letky z jiných káňat, bambusové špejle a vteřinové lepidlo. Oprava se podařila a káně mohlo být brzy vypuštěno do volné přírody,“ podotkla Hancvenclová s tím, že se tak podařilo zkrátit jeho pobyt ve stanici. Následně se jim stejnou metodou podařilo nastavit několik ulámaných ocasních per poštolce, a dokonce opravit křídlo rorýsovi.

K dalším netradičním zásahům patřily záchrana jezevce, který uvízl ve vodoměrné šachtě, vyprošťování kuny zaseknuté ve ventilačním zařízení nebo odchyt jestřábí samice s poraněným křídlem. „Tu jsme se v Ostašově pokoušeli odchytit téměř měsíc. Podařilo se to, až když si pěšky došla pro slepici do kurníku,“ přiblížila případ vedoucí stanice. Neobvyklou příhodu se sovou zažila v létě paní u Hodkovic nad Mohelkou. Za bílého dne jí za jízdy vletěla otevřeným oknem do auta samice puštíka. Přistála na malých dětech, které seděly na zadní sedačce. „Dětem se naštěstí nic nestalo, řidička duchapřítomně zastavila a puštíka, který si zlomil nohu, byla schopná odchytit. Puštíkovi byla zlomenina operována a po měsíci byl vypuštěn zpět,“ přiblížila událost Hancvenclová.

Nejvzácnějším živočichem, kterého pracovníci centra pro zvířata v nouzi v loňském roce přijali, byla kriticky ohrožená želva bahenní. Jedná se o jediný původní druh želvy žijící na území České republiky. Tato vodní želva se vyskytuje pouze na několika málo lokalitách zejména na Moravě a lidé ji našli procházet se na silničce v Jizerských horách. Po konzultaci s úřady ji předali do Zoo Hluboká, která je dlouhodobě úspěšně chová.

Liberecká Archa je také součástí národní sítě záchranných stanic, která v předtuše blížících se ekonomických trablů rozjela před koncem roku dárcovskou kampaň. „Ta doposud vynesla 1,5 milionu korun,“ sdělil Petr Stýblo ze sdružení Český svaz ochránců přírod, které funguje od od roku 1979 a koordinuje síť záchranných stanic. „Cílem je živočichy vyléčit a vrátit zpět do volné přírody. Daří se nám to ve více než polovině případů. Pokud úplné vyléčení není možné, zůstávají alespoň některá zvířata v trvalé péči záchranných stanic,“ doplnil Stýblo.

O tom, které zvíře s trvalými následky zůstane ve stanici, často rozhoduje to, kolik peněz jeho pobyt a péče budou stát. Zájemci mohou podpořit činnost záchranných stanic prostřednictvím veřejné sbírky. Finanční prostředky mohou zasílat na číslo sbírkového účtu: 33553322/0800.