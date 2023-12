Uzavření bazénu v Liberci komplikuje činnost spolkům. Do Jablonce se jim nechce

Městský bazén v Liberci čeká velká rekonstrukce, která si vyžádá přerušení provozu. Přestože se termín uzavření posunul a bazén zůstane otevřený ještě minimálně do konce března příštího roku, některé oddíly a spolky si zajistily alternativní prostory už od nového roku. Mezi ne patří i spolek Senior fitness, který se zaměřuje na pohybové aktivity lidí nad 50 let a seniorů. Už několik let pořádá zdravotní cvičení právě v libereckém bazénu.

Cvičení pro seniory v libereckém bazénu. | Foto: Senior fitness

„Starší cvičenci díky zdravotnímu cvičení zůstávají pohybliví, soběstační a zůstávají mnohem déle zapojeni do aktivního života,“ sdělila specialistka marketingové komunikace Gabriela Nováková s tím, že spolek si cvičitele sám školí a průběžně doškoluje. „V praxi pak každý cvičitel Senior fitness umí dobře pracovat se specifiky stárnutí a cvičení uzpůsobí tempu a potřebám starších cvičenců,“ dodala. Cvičení v bazénu vyhovuje i silnějším a stydlivějším jedincům, protože jsou „schováni“ ve vodě. Odpor vody slouží jako posilovací náčiní a užijí si zábavu s plovací žížalou. Pravidelné cvičení pak pomáhá od bolesti zad, udržovat svaly v kondici, zajišťuje správnou funkci krevního oběhu a srdce či zlepšuje dýchání a činnost plic. To potvrzují i někteří ze seniorských účastníků. Liberecký bazén zavře až v dubnu. Tendr na jeho rekonstrukci se protáhl „Cvičit do bazénu chodím ráda, teď ve stáří hlavně pro udržení kondice fyzické, ale zároveň pro neopominutelný vliv cvičení na stav duševní. V neposlední řadě jde též o společné trávení času v aktivním kolektivu,“ svěřila se Alena Regalová. „Myslím, že cvičení nám všem přináší radost i užitek a že se díky němu lépe vyrovnáváme se strastmi vyššího věku. K zahození není ani pocit, že ještě nepatříme do starého železa a že je stále na co se těšit,“ souhlasila Marta Krejčová. Spolek tak nemile překvapila zpráva, že bude bazén uzavřen. Hledali alternativní možnosti a nakonec se rozhodli přesunout cvičení do bazénu v sousedním Jablonci nad Nisou, které zahájí v lednu příštího roku. „Vzhledem k tomu, že valná část klientů byla přímo z Liberce, nebyla to pro nás bohužel příznivá zpráva. Podařilo se nám zatím udržet zhruba polovinu cvičenců,“ popsala situaci Nováková. Odloženo! Tramvaje se na trať mezi Libercem a Jabloncem letos nevrátí Po informování klientů začali ihned s propagací nového místa a věří, že se budou hlásit i noví senioři, kteří zaplní kapacitu plavecké dráhy. Varianta, že by probíhaly kurzy v Liberci i po Novém roce, nebyla možná. „Samotná příprava, organizace a propagace takové služby v rámci změny lokality je i časově náročná. Navíc veřejnost průběžně dostávala i rozličné informace o uzavírce,“ osvětlila Nováková. Jednatel městské společnosti Bazén Liberec Robert Korselt podotkl, že pro sportovní kluby, spolky a potápěče představuje uzavření bazénu omezení a ovlivní je to v jejich aktivitě. „Město může najít alternativy v okolních městech, ale nic to nemění na tom, že děti a junioři budou trávit čas cestováním,“ upřesnil. Původní objekt plaveckého bazénu je v havarijním stavu a průběžně se objevují problémy provozní i legislativní. To vše má vyřešit nákladná rekonstrukce, jejíž cena se zatím vyšplhala přes jednu miliardu korun. Bez obsluhy a s umělou inteligencí. Liberec by měl oživit unikátní Dešťový bar Historie libereckého bazénu sahá do 80. let minulého století a projektanti se při návrhu budoucí podoby snažili navázat na odkaz autora bazénu Pavla Švancera. Podle projektanta Tomáše Mrázka z hradecké projekční a architektonické kanceláře Ateliér 11 představoval bazén kvalitní a neobvyklé architektonické dílo, proto k celému projektu přistupovali s pokorou. Změn se dočká vstupní lobby a zmizí nadzemní šatny pro ženy a muže. Místo nich vyroste v přízemí společná šatna s kabinkami, do které bude i bezbariérový přístup prostřednictvím nově vybudovaného výtahu. Původní pánské šatny nahradí fitness, místo dámských vznikne wellness. Na svém místě kromě bazénů zůstane restaurace, která projde modernizací. Bude rozdělena na suchou a mokrou část. „Samozřejmě bychom rádi zachovali i zdravotní cvičení v bazénu v Liberci, a až to bude možné, znovu tam začali cvičit,“ uzavřela Nováková.

