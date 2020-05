„Městu Liberec jsme převedli dva pozemky o celkové výměře 439 m², které leží v katastrálním území Ruprechtice. Oba jsou vedeny jako silnice čtvrté třídy. Jablonci nad Nisou jsme převedli pozemek jeden. Jeho výměra je 1201 m² a leží v katastrálním území Jablonecké Paseky,“ uvedl mluvčí úřadu Andrej Bančanský.

Pozemek v Jablonci je na sídlišti Šumava, je na něm asfaltové parkoviště pro veřejnost a je také přístupovou cestou k místním garážím. „Pozemky, které jsme Liberci i Jablonci převedli získal náš úřad po zrušení okresních úřadů,“ vysvětlil situaci mluvčí Bančanský.

Úřad dále bezplatně převedl další pozemek a to v osadě Jizerka. „Jedná se o pozemek o rozloze 201 m², který jsme převedli s omezujícími podmínkami na deset let do majetku Svazu ochránců přírody Jizerka,“ doplnil mluvčí úřadu.

Pozemek je v centru osady a stojí na něm Muzeum Jizerských hor, které je ve vlastnictví Svazu ochránců přírody Jizerka. Doposud svaz pozemek využíval na základě výpůjčky. Úřad ho získal od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která pozemek ke své činnosti nepotřebovala.