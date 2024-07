„Žádáme všechny, aby výrazně omezili v lesích volnočasové aktivity, popřípadě do nich nevstupovali vůbec. Lidskou přítomností se zvěř nejen plaší a migruje, což napomáhá šíření nákazy, ale i samotný člověk, materiál a technika, kterou používá, k tomu může velmi přispět,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy Roman Šebesta.

První případ afrického moru prasat v České republice byl potvrzen 1. prosince 2022. Jednalo se o sele prasete divokého, které bylo nalezené uhynulé na katastru Jindřichovic pod Smrkem.

V roce následujícím bylo potvrzeno 56 případů této choroby u divokých prasat. Roku 2024 bylo zatím potvrzeno 25 případů afrického moru u prasat divokých. V České republice nebylo doposud zaznamenáno žádné ohnisko moru v chovech domácích prasat.

I proto dochází třeba v okolí Jablonce nad Nisou k intenzivnímu odstřelu přemnožené černé zvěře. Poslední odlov se konal minulý týden přes noc a proto nebyl vyhlášen zákaz vstupu do lesů hlavně na Prosečském hřebenu.

Že je odlov černé zvěře na okrajích Jablonce intenzivní, dokladují i čísla. Během roku 2023 se od 1. dubna do konce října ulovilo nebo odchytilo do klece celkem 114 divokých prasat. V předešlé sezóně to bylo 83 kusů. „Černá zvěř není hloupá a na zařízení typu odchytové klece si musí zvyknout a naučit se tam chodit,“ poznamenal myslivecký hospodář honitby Jan Bejdák.



Zcela byly zdejší lesy uzavřeny o víkendu 10. a 12. prosince a poté od neděle 25. do středy 28. prosince roku 2022. První uzávěra přinesla své ovoce v podobě 5 zastřelených divočáků. V lese se tehdy střídalo kolem 20 myslivců. „Když si uvědomíte, že myslivců spíše ubývá, že současně chodíme do své práce, tak pět je pěkné číslo,“ myslí si hospodář mysliveckého sdružení.

Druhá uzávěra o vánočních svátcích ale skončila doslova fiaskem. Myslivci, kteří se účastnili naháňky na přemnožená divoká prasata, neulovili ani jeden kus. Vinu na tom mají především neukáznění lidé, kteří i přes zákazy do lesů vstupovali.„Narazili jsme na stádo v jednom mlází, v takovém prostředí ale střílet nemůžeme. Když se potom zvěř dostala do volného prostoru, nemohli jsme střílet zase proto, že se v lese pohybovali lidé,“ povzdechl si Bejdák.

V loňském roce byla v tomtéž místě uzavřena pro odlov část honitby 11. listopadu. „Lov proběhl v naprosté pohodě, žádný z lovců se nesetkal s nějakou nepříjemností. Podařilo se nám ulovit tři menší a šest větších kusů,“ vzpomněl Bejdák.

Podle myslivců mohou za zvýšený výskyt černé zvěře mezi domy i sami obyvatelé. Divoká prasata si totiž navykla chodit hodovat na místa, kde se vysypává posekaná tráva nebo se odhazují zbytky jídla.

