„Nový zkušební provoz spustíme od středečního rána na sedmnácti vozidlech, jedná se o jedenáct autobusů a tři tramvajové soupravy. Každé vozidlo je zvenku označeno samolepkou elektronického odbavení. Podle toho cestující zvenku poznají, že to vozidlo je do systému zahrnuto. Nové odbavovací zařízení poznají podle zelené barvy, aby byla jasně rozpoznatelná oproti stávajícím strojkům, které jsou žluté,“ sdělil dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner.

Zájemci se na přístroji objeví nabídka, kde si zónu může vybrat podle názvu nebo jejího čísla. „Přiložením karty odbavení nekončí, ale ze strojku vyjede papírová jízdenka. Tu musí mít u sebe,“ zdůraznil s tím, že se jedná o doklad pro prokázání jízdy.

Část starších zařízení dopravní podnik využije pro označování papírových jízdenek, které si mohou cestující koupit v trafice. Ty původní pro odbavení budou z vozidel odstraňovat tak, aby zde zůstaly jen zařízení pro integrovanou jízdu, aby to cestující nemátlo. „V tramvajích samozřejmě automaty na prodej jízdenek zůstanou. Jsou jimi vybaveny všechny tramvajové vozy, které jezdí jako první v soupravě, a část zadních. Na lince číslo 11 preferujeme, aby si cestující kupovali jízdenku jiným způsobem než u řidiče. Ten se musí soustředit na jízdu a křižování s ostatními vozy,“ podotkl Hettner.

FOTO, VIDEO: Okružní linka číslo 40 je v provozu. Autobus zajíždí k nemocnici

Sedmnáct vozidel bude podnik v reálném provozu testovat přibližně do konce února, je nutné ověřit zasílání dat do zúčtovacího centra a další funkčnosti přímo v provozu. Pokud bude vše v pořádku, tak ostrý provoz a rozšiřování systému by nastal od března letošního roku.

„Přistoupení libereckého dopravního podniku ke krajskému odbavovacímu systému, naplnění té základní vize integrované krajské dopravy a naplnění technologické nutnosti byla dlouho očekávaná novinka, jejíž realizace obnášela hodně práce a jsem rád, že se to podařilo,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc s tím, že to byla pro dopravní podnik technologická výzva. „Zkušební provoz by měl být korunován řádným provozem,“ podotkl Šolc.

Podle jednatele společnosti Korid LK Otty Pospíšila si cestující v přechodném období, během zprovoznění nových přístrojů, mohl koupit jízdenku až do cílové zóny v rámci integrovaného dopravního systému pouze v mobilní aplikaci Idolka. To bude možné i nadále a nově to nabídnou i vybraná vozidla městské hromadné dopravy. „Jedu z Liberce do Tanvaldu, koupím si v autobuse či tramvaji hned jízdenku do Tanvaldu. Vyplatí se to i cenově,“ dodal Pospíšil.