Liberecký kraj – Tajemné lesy Jizerských hor, táhlá stoupání, zapadlé cestičky, proběhnutí žulovým lomem či výhled z přehradní hráze. Rozmanitou trasu nabídne nový závod RunCzech, a to Liberec Nature Run, jehož premiéra proběhne v neděli 7. října.

Startovní výstřel zazní na libereckém náměstí v pravé poledne. Zatímco dvanáctikilometrová trasa, na kterou je přihlášeno skoro 60 % žen, závodníky zavede až k Mlynářovu kříži, jejich odvážnější kolegové si pár kilometrů přidají a budou se moci kochat pohledem na Bedřichovskou přehradu, kam vede 22kilometrová trasa.

„Lesy a kopce Jizerských hor u Liberce jsou nádherné. Běhání v terénu se těší stále větší oblibě a my jsme chtěli dát běžcům šanci zažít na našich závodech zase něco nového. Do Liberce se už teď hodně těšíme a doufám, že se nový závod bude účastníkům líbit,“ řekl prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Liberec Nature Run nabídne běžcům stejný servis, jaký znají z ostatních závodů. Kapacitu organizátoři stanovili na 2 000 účastníků, ve středu zbývalo volných 150 registrací. Po zdolání pestré terénní trati bude na závodníky čekat v cíli oficiální závodní tričko a originální medaile. „Po sedmi letech jdeme do nového regionu, připravujeme nový závod a to představuje výzvu. Opouštíme rovný rychlý asfalt a vydáváme se do přírody. Doufejme, že to je začátek velké historie,“ upřesnil koordinátor závodu Tomáš Mirovský.

Podporu našli organizátoři v samotném vedení Liberce. „Jsem upřímně rád, že se Liberec stal dalším místem na mapě závodů od RunCzech. Kde jinde by se měl pořádat horský závod než ve městě obklopeném tak lákavými terény, jaké liberecké okolí poskytuje,“ těšil se z nové sportovní příležitosti primátor Liberce Tibor Batthyány. Po vyhodnocení prvního ročníku a v případě oboustranné spokojenosti by město v budoucnu ve spolupráci rádo pokračovalo.

Půl milionu korun na závod vyčlenil i Liberecký kraj. „Jsem rád za každý další sportovní podnik, do kterého se mohou přihlásit amatérští sportovci, rodiny a děti. Závodů v běhu, které vedou současně městem i přírodou, mnoho není. O to více mne těší první ročník závodu Liberec Nature Run a věřím, že si najde své příznivce,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ten sám patří mezi aktivní běžce a sám si zaběhne kratší trasu.

Na premiéru závodu se těší i liberecká radní a aktivní sportovkyně Zuzana Kocumová. „Doufám ve velmi povedenou a pohodovou akci. A aby i ti, kteří říkají, že závodů je u nás už dost, si řekli, že nebyla špatná myšlenka dovézt sem nový závod RunCzech,“ sdělila.

Během závodu se poprvé představí i sportovní edice přírodní minerální vody Mattoni Sport, která bude nově balena do lahve s 50% podílem recyklovaného PETu (tzv. rPET). „Návštěvníci závodu si budou moci navíc vyzkoušet poprvé v Česku automat na vracení jednocestných PET lahví,“ láká marketingový ředitel Karlovarských minerálních vod Ondřej Postránský.