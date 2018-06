Liberec ovládly bosé nohy. Výstřednost, nebo návrat k přirozenému?

Liberec – Možná jste si jich už také všimli. Pětiprsťáků. Bot s tenoučkou podrážkou, pro které se vžil název „bosá noha“. Fenomén dneška.

Pavel Křenek, odborník přes lidská chodidla, v prodejně Bosá noha v Liberci.Foto: Deník / Petr Zbranek

Vystudovaný ekolog Pavel Křenek je nosí už pět let a nemůže si je vynachválit. Obouvá do nich i své tři děti. Barefoot čili bosé nohy mu tak přirostly k srdci, tedy spíše k chodidlům, že před časem otevřel v Liberci obchod, kde je prodává. Sám v nich chodí od jara do podzimu, a když je mírná zima, tak klidně po celý rok.

Jaké to je chodit bos třeba i po městě, si vyzkoušel už jako středoškolský student. „Tehdy to ale bylo z recese, kdy chcete světu ukázat, že vás jeho názor nezajímá. Rozhodně to v té době nebylo kvůli zdraví,“ říká.

VOLNOST PŘEDEVŠÍM

Barefoot obuv se vyznačuje velmi tenkou podrážkou bez opatku, s širším nártem a špičkou pro volnost prstů. Podstatné je, že v ní nejsou žádné tlumící výztuže, aby chůze v nich co nejvíc imitovala chůzi naboso.

Impulsem k novému trendu, který před šesti lety doslova pobláznil USA a postupně i západní Evropu, byla kniha amerického novináře Chrise McDoughalla Born to run (Zrozeni k běhu). Myšlenku zdraví prospěšné minimalistické obuvi podpořil i harvardský profesor Lieberman studií, podle níž jakákoli vypolstrovaná či vyztužená obuv omezuje mechaniku pohybu lidské nohy a tím negativně ovlivňuje celý pohybový aparát.

U nás je velkou zastánkyní „bosé nohy“ fyzioterapeutka Clara Lewitová, dcera „otce“ moderní fyzioterapie Karla Lewita. Ta dokonce natočila propagační video, v němž mimo jiné popisuje, že noha je důležitý orgán dotyku. „Jedině dotyk s terénem stimuluje a aktivuje příslušné svaly na noze,“ vysvětluje. Pokud podle ní noha ztratí kontakt tím, že ji vložíme do pevné a odpružené boty, v níž není dostatečný prostor pro prsty, nemůže se ani pořádně vyvíjet. „Posilujeme všechno možné a přitom zapomínáme na chodidlo, které nás nosí,“ uvedla v jednom z rozhovorů.

Libereckého propagátora bosé chůze Pavla Křenka přivedla k barefootové obuvi náhoda. „Jednou v létě jsem byl na nějakém semináři waldorfské školy. Mezi jednotlivými přednáškami jsme chodili bosky a tam jsem si naplno uvědomil, jak je to příjemné a přirozené. Jeden kolega mě upozornil, že existují i barefootové boty, které chůzi naboso velmi dobře kopírují, aniž byste tím vzbuzovali pozornost nebo riskovali, že se poraníte třeba o střepy,“ popisuje Pavel Křenek.

„Důležité je, aby měla noha v botě co nejvíc volnosti, a díky kontaktu se zemí se mozek i tělo naučí nohy správně používat. Primární je, aby noha nebolela. Pokud bolí, je něco špatně,“ vysvětluje, co je to zásadní.

Podle studie, kterou v rámci seminární práce provedla studentka ekonomie a managementu Marcela Hybnerová, nosí barefooty nejčastěji lidé ve věku od 30 do 39 let. Nejčastější motivací (60 %) je podle průzkumu právě přirozenost chůze a kontakt s přírodou, 31 % respondentů považuje nošení této obuvi za zdravé, 19 % za pohodlné a 23 % dotázaných chce jejich nošením předejít zdravotním problémům.

A CO NA TO LÉKAŘI?

Barefootové boty nosí i lékařka ortopedického oddělení Nemocnice v Jablonci nad Nisou Blanka Hamouzová. „Pořídila jsem si je na zkoušku, abych zjistila, co na tom je,“ překvapila mě odpovědí. Právě ortopedi se totiž k tomuto fenoménu stavějí spíš rezervovaně. „Podle mě jsou to boty velmi vhodné k nošení do přírody, ale rozhodně bych je nedoporučila do města nebo k vysokohorské turistice. I když jeden můj známý v nich vyšel dokonce i na Terryho chatu. Chůze na tvrdém povrchu je podle mě v takových botách kontraproduktivní. Jde ale čistě o můj soukromý názor, protože žádná seriozní studie zatím nebyla zpracována,“ dodává lékařka.

K podobnému názoru jako ona se kloní i podoložka (odbornice na zdravá chodidla) a fyzioterapeutka Jarmila Vinšová z jablonecké polikliniky Medsix. „Když se tyto boty poprvé objevily, byla jsem nadšená, že se konečně dělá něco pro zdravou nohu. Časem jsem si ale uvědomila, že podstatné je, aby se v nich chodilo po měkkém a nikoli po tvrdém a pevném povrchu,“ upozorňuje.

Podle jejího názoru nejsou barefooty příliš vhodné ani v případě, že už má člověk nějaké problémy s klenbou či kotníky. „Pokud je noha zdravá, pak má chůze v takové botě smysl, protože aktivuje svaly na chodidle. Jestliže už má ale člověk nějakou ortopedickou vadu, pak bych takové boty příliš nedoporučovala,“ připomíná podoložka.

PĚTIPRSŤÁKY

Pavel Křenek však tvrdí, že mu barefootové boty ulevily od mírného defektu na jedné noze. „Než jsem bosoboty začal nosit, neměl jsem žádné zdravotní problémy, takže jsem to ani neměl s čím srovnat. Měl jsem pouze vychýlený palec. Asi po roce nošení jsem si ale uvědomil, že se mi palec díky volnosti v botě srovnal a je v přirozené linii,“ svěřuje se. „Několik lidí mi už také řeklo, že se jim zlepšila klenba, protože tím, jak svalstvo reaguje na nerovný povrch, se zároveň posiluje,“ popisuje zkušenosti.

Kromě klasických barefootů jsou pro příznivce přirozené chůze v nabídce i takzvané pětiprsty. „Prsty na nohou máme od přírody oddělené, takže to asi není pro nic za nic,“ říká Křenek. Komu tento typ nevyhovuje nebo je pro něj příliš avantgardní, může si vybrat boty bez prstů. Dětské, sportovní, dámské balerínky, ale třeba i boty k obleku.