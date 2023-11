O nastávajícím prodlouženém víkendu se opět v celém Česku značně ochladí. Meteorologové předpovídají také dešťové přeháňky, které se mohou měnit ve sněžení, a to i v nejnižších polohách. Milovníci sněhu se tak nadílky mohou dočkat i v Libereckém kraji.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ M. Fanta

V pátek začne do České republiky proudit studený vzduch od severu. „Zejména západní a severozápadní polovina Čech by si mohla od vyšších poloh a na horách užít zasněženého pátečního rána a dopoledne,“ uvedli meteorologové s tím, že páteční ranní i nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od dvou do pěti stupňů Celsia.

V pátek 17. listopadu tak bude zataženo až oblačno. Přes den se mohou vyskytnout místy přeháňky, které už v polohách nad 400 m n.m. mohou přejít ve smíšené či sněhové.

V sobotu bude ochlazení ještě větší, to se teploty mají podle předpovědí pohybovat pod nulou. Od 400 m n. m. může napadnout 1 až 4 centimetru nového sněhu, na horách dokonce 5 až 10 centimetrů. V noci a ráno se od středních poloh může ojediněle tvořit náledí. „Šance na sněhové vločky je i v nejnižších polohách. Tento stav bude trvat do neděle,“ předpověděli meteorologové. Zatímco v sobotu se bude nejvyšší denní teplota pohybovat od 1 až do 5 stupňů Celsia, v neděli se může vyšplhat na 6 stupňů Celsia.

Zájemci mohou předpověď sledovat například na interaktivní mapě Českého hydrometeorologického ústavu.

Zdroj: Jiří Louda