V liberecké knihovně si čtenáři mohou knihy objednávat on-line přes Konto čtenáře, telefonicky na čísle 482 412 144 nebo e-mailem na adrese knihovna@kvkli.cz. Při zadání objednávky je nutné uvést číslo čtenářského průkazu nebo rok narození.

Výdejní místo na hlavní budově knihovny je otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 18.00 hod. Čtenář si výpůjčky může vyzvednout poté, co obdrží oznámení od knihovny, nejdéle však do 48 hodin od vytvoření objednávky. K vyzvednutí je nutný čtenářský průkaz. Knihy mohou lidé vracet do biblioboxů před knihovnou.

Kromě pobočky v Rochlicích budou formou výdejního okénka fungovat také naše městské pobočky Ruprechtice, Králův Háj, Machnín, Vesec a Kunratická, ovšem pouze v omezené otevírací době.

I čtenáři v Turnově si mohou přijít pro zásobu knih na vánoční období. Pro objednání je nutné využít objednávkový systém v online katalogu. Knihy si lidé mohou zarezervovat také na mailu info@knihovna.turnov.cz.

Pracovníci rádi poradí i přes telefon. Více informací o systému objednávání a otevírací době okének naleznete na webu knihovny.

Kontakty na knihovnu v Turnově:

– oddělení pro dospělé 481 321 470, 732 275 006

– oddělení pro děti 481 321 841, 481 311 970

– pobočka Turnov II 484 840 055