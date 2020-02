Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové vozy Škoda Kodiaq budou od tohoto týdne vyjíždět za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Pátečním slavnostním předáním vozidel pokračovala plánovaná obměna vozového parku liberecké záchranky. | Foto: ZZS LK

Pátečním slavnostním předáním vozidel pokračovala plánovaná obměna vozového parku liberecké záchranky. V jejím rámci kraj předá záchranářům během jednoho roku ještě dalších šest sanit. „Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme. Jejich modernizace jde dopředu mílovými kroky a my stále od zaměstnanců sbíráme podněty, co v sanitách vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.