Liberec - Personál chybí především na oddělení JIP. Chybí nejen sestry, ale i lékaři či laboranti. Přesto, že platy rostou

Nemocnice - ilustrační snímek | Foto: Deník

Více než tři desítky zdravotních sester chybí Krajské nemocnici Liberec, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu i z řad lékařů či laborantů. Velká poptávka je například po sestrách specializovaných na práci na jednotkách intenzivní péče. Jak potvrdila ředitelka ošetřovatelské péče Marie Fryaufová, počet míst chybějících sester může být ještě vyšší, než je nabídka volných míst. Na některých odděleních se jich totiž hledá hned několik.

Těžká práce, agresivní pacienti

„Nejvíce postrádáme specialistky na jednotkách intenzivní péče, přestože jsme jim loni navýšili platy až o několik tisíc," vysvětlila ředitelka. Důvodů, proč sestry JIPky opouštějí, je hned několik. „Musela jsem odejít. Byla jsem unavená, bylo velmi náročné obsluhovat přístroje, jednou mě dokonce napadl pacient," svěřila se sestřička, která přešla na klidnější oddělení, nechce však zveřejnit své jméno. Ředitelka Fryaufová, která je zároveň vrchní sestra centrálních operačních sálů, s ní souhlasí.

„Nároky na sestry na těchto odděleních se opravdu stále zvyšují a bohužel i v tom posledním bodě musím souhlasit, občas nějakou tu ránu opravdu schytají."

Podle ní v nemocnici ochranka sice funguje, ale nemůže být všude. „Kromě toho nesmíme pacienty na lůžko přivazovat," objasnila ředitelka.

Práce na JIPu je podle ní psychicky i fyzicky vyčerpávající a u některých sester může trvat až rok, než se vůbec zapracuje. A pak může odejít na mateřskou dovolenou a nemocnice musí hledat náhradu.

Studium na sestru? Až devět let!

Jedním ze stěžejních problémů je podle Fryaufové délka studia. „Například specialistka na JIPu studuje až devět let," upozornila. Její slova potvrdila i ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Liberci Jana Urbanová. „Na nedostatek studentů si stěžovat nemůžeme, kapacity máme dlouhodobě plné, je ale pravda, že délka studia je problém. Všeobecná zdravotní sestra dnes studuje sedm let," zdůraznila a dodala, že velké změny si neslibuje ani od avizované novely, která by měla délku studia upravit.

V současnosti musí budoucí sestry absolvovat pomaturitní studium ať už na vyšší odborné škole nebo bakalářské.

Nově chce ministerstvo zdravotnictví do tohoto systému zavést ještě možnost jednoletého pomaturitního studia, čímž by se měl zvýšit počet absolventů. Podle Urbanové toho však tato novela příliš nevyřeší. „To by museli politici udělat radikální řez," poznamenala.

Spolupráce s univerzitou

Jednou z cest, jak získat nové pracovníky, vidí nemocnice ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, kde už jedenáct let funguje Ústav zdravotnických studií.

Nemocnice je připravena zaplatit studentům Technické univerzity v Liberci hodiny, které odpracují nad rámec své povinné praxe. Studentům, kteří se zaváží nastoupit po ukončení studia do liberecké nemocnice, nabízí smlouvu o vyplácení stipendia. Potvrdila to i mluvčí TUL Jaroslava Kočárková.