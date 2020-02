„Nemáme. Bohužel nevíme, kdy dostaneme další.“ Takto v těchto dnech zní nejčastější odpověď lékárníků v kraji na dotazy zákazníků po rouškách. „Před chvílí jsme jich dostali balení, odhaduji, že do pár minut budou pryč,“ potvrdili v Jizerské lékárně v Liberci.

Lidé berou útokem i specializované prodejny zdravotnických potřeb. „Vyprodali jsme veškeré zásoby roušek, zhruba deset tisíc kusů,“ uvedla majitelka prodejny zdravotnických potřeb v centru Liberce Miroslava Šimáčková. Aktuálně podle ní docházejí už i zásoby u dodavatelů. „Jednou za dva týdny dostaneme tak 50 kusů a během 15 minut jsou vyprodány,“ připomněla. „Stejné je to i s desinfekcí, máme už jen velká balení,“ dodala Šimáčková s tím, že lidé obchod doslova obléhají.

Podle ní už nemá roušky na skladech pro maloobchod ani výrobce, firma Hartman. Firma Ontext v Turnově, která se zabývá výrobou zdravotnických a hygienických pomůcek, roušky nevyrábí a o zařazení výroby podle informací Deníku zatím neuvažuje.

V obležení i výrobci respirátorů

Lépe na tom není ani jablonecký výrobce filtroventilačních jednotek, firma Malina Safety. „My nedodáváme koncovým zákazníkům, pouze distribučním firmám, ale i od nich zaznamenáváme zvýšený zájem,“ potvrdil Vítězslav Puc z vedení společnosti. „Problém ale začínají mít i někteří naši dodavatelé, zejména ti z Číny, kde firmy ještě pořádně nenastartovaly po oslavách čínského Nového roku,“ doplnil.

Zdůraznil, že firma nevyrábí běžné respirátory, ale ochranu mnohem vyšší kvality. „I ten nejjednodušší je lepší než respirátor s SP3 filtrem,“ upřesnil. Zájem je podle něj ale tak obrovský, že na odbyt jdou prakticky všechny ochranné respirační pomůcky. „Zejména u asijských zákazníků,“ zmínil.

Podle primáře infekčního oddělení Krajské nemocnice v Liberci Adama Vitouše je panika zejména kolem respirátorů zbytečná vzhledem k tomu, že nemoc se nešíří vzduchem. Stejně jako chřipka se nemoc, označovaná jako COVID-19 přenáší kapénkami, to znamená kašlem nebo kýcháním na vzdálenost zhruba jednoho metru. Pokud si nemocný přikryje při kašli ústa, neměl by se podle něj nikdo nakazit ani v čekárně plné lidí. „Pokud se nemoc šíří vzduchem, můžete se nakazit i poté, co nemocný už dávno odešel. U kapénkové nákazy to lze jen bezprostředním kontaktem,“ vysvětlil rozdíl. Spíš než roušky a respirátory je podle něj možná mnohem důležitější důkladné mytí rukou.

Stejné doporučení vydala i krajská hygiena po včerejším zasedání epidemiologické komise. „Základní opatření, které může udělat každý k prevenci, je dodržování hygienických pravidel. Tedy časté mytí rukou vodou a mýdlem, nedotýkání se očí, nosu a úst neumytýma rukama a vyhýbání se úzkému kontaktu s osobami, které mají akutní respirační infekci,“ popsala krajská epidemioložka Jana Prattingerová. Lidé by podle ní měli kýchat jen do kapesníku, a pokud jej nemají, tak raději do předloktí.

Vedení krajského úřadu se včera sešlo s epidemiology i složkami integrovaného záchranného systému, aby byli připraveni, pokud by nemoc nabyla rozsahu pandemie.

„Žádný důvod k panice není“

Připravena je i krajská nemocnice. „V případě podezření pacienta vyšetříme v izolaci. Pokud by se onemocnění potvrdilo, bude převezen na specializované oddělení v Praze. Ty postupy jsou naprosto jasně dané,“ konstatoval primář infekčního oddělení KNL.

„V tuto chvíli nevidím žádný důvod k panice. Chtěl bych doporučit občanům, aby se chovali jako v případě chřipkové epidemie,“ vyzval po jednání komise hejtman Martin Půta.

Pokud se tedy lidé pohybovali 14 dní před objevením zdravotních potíží v oblastech postižených koronavirem, měli by telefonicky kontaktovat lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici v Liberci.