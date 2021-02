Liberecký kraj usiluje o nové digitální centrum. Podpoří podnikatele v začátcích

Digitalizace a působení ve virtuálním světě není hudbou budoucnosti, a to i díky epidemii koronaviru. Do on-line světa se přesunuly školy, firmy i úřady. EU plánuje ještě letos vybudovat síť center pro digitální inovace a jedno by mohlo vzniknout i v kraji.

Podnikatelský inkubátor Lipo.ink má nové zázemí | Foto: Lipo.ink

Evropská centra pro digitální inovace budou cílit na malé a střední podnikatele a na jejich přizpůsobení se digitální době. Získají tak přístup k nejmodernějším technologiím z daného oboru nebo propojení se špičkovými odborníky. V rámci centra by si tak začínající podnikatelé mohli vyzkoušet zdigitalizovat výrobní proces. A stávající malé a střední firmy by získaly možnost odhalit zlepšováky, ať už v rámci úspor či samotné výroby. „Než začnou investovat peníze a čas do svých projektů, vyzkouší si to ve virtuálním světě, a tak se vyhnou slepým uličkám a najdou optimální cestu. To vše před uvedením produktu na trh,“ přiblížil jednu z výhod Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje. Ta vede konsorcium, které uspělo v národní výzvě ministerstva průmyslu a obchodu. „Ukazuje se, že krajská vědeckovýzkumná pracoviště patří mezi celorepublikovou špičku a že společně mají co nabídnout i v evropském měřítku,“ doplnil Dobrovský. Nyní pracují na přípravě projektového záměru ve větším detailu a následovat bude jeho posouzení Evropskou komisí. Případný úspěch v Evropě by podle Dobrovského byl obrovskou šancí pro celý širší region. Skloubit zájem o vědu a zdravý životní styl jde, říká Jakub Kosina z Liberce Přečíst článek › Vznik centra by uvítal i Jakub Kosina, který aktuálně studuje obor Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci a v rámci předmětu Inovace a podnikání v oblasti nových technologií bodoval se svou filtrační konvicí Aquarius. Ta za pomoci nanovlákenného filtru odstraňuje z vody mikroplasty představující potenciální zdravotní riziko pro lidi. „Myslím si, že podpora inovativních projektů a malých a středních podniků je velkou příležitostí ekonomického růstu Libereckého kraje a celé České republiky,“ zdůraznil Kosina. Ten má osobní zkušenost především s Libereckým podnikatelským inkubátorem. „Líbí se mi možnost mentorshipu, konzultací, coworkingu i pronájmu kanceláří pro startupisty a začínající podnikatele,“ dodal. Samotný inkubátor za loňský rok podpořil více než 300 podnikatelů a inovátorů z Libereckého kraje. „Evropský digitální inovační hub slouží hlavně k podpoře digitalizace v zavedených malých a středních podnicích, o které se staráme v rámci našeho programu PlatInn, a umožnil by výrazně posílit právě tuto oblast,“ upřesnil ředitel Philipp Roden s tím, že školy a další veřejné instituce by mohly využívat služby centra pro digitalizaci. Během minulého roku se do inkubačních programů přidalo šest nových technologických startupů. „Klienty podporujeme v udržitelném růstu, při dobývání nových trhů, digitalizaci procesů či získání správného investora,“ vysvětlil zástupce ředitele pro inovace Antonín Ferdan. Průmysl 4.0 Digitalizace jde ruku v ruce s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí, která s sebou nese nový rozměr práce, zapojení digitálních technologií či automatizaci. „Současně s prosazováním trendů Průmyslu 4.0 očekáváme razantní změny na trhu práce. Zohledňujeme je v dlouhodobých rozvojových strategiích mimo jiné i touto snahou o zřízení centra pro digitální inovace v našem regionu,“ podotkl hejtman Martin Půta. Podle radního pro regionální rozvoj Jiřího Ulvra je potřeba držet krok se světem, aby podniky v kraji byly konkurenceschopné. „Náš region je tradičním nositelem znalostí, které nám zajišťují prosperitu a prestiž ve světě,“ připomněl.

